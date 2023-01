Dein Tageshoroskop am 20.01.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 20.01.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Heute gehst du leichten Schrittes auf deine Ziele zu. Nutze den Schwung und werde aktiv! Du erhältst gleichzeitig ein paar lebendige und farbige Stunden geschenkt. Auch eine sportliche Betätigung bekommt dir ausgezeichnet. Wenn du jetzt nicht handelst, bist du unzufrieden und reagierst auf den kleinsten Anlass aggressiv.

Ein gestärktes Selbstvertrauen lässt dich Grenzen überschreiten. Was du auch angehst, es gelingt, denn du tust es aus innerer Überzeugung. Voraussetzung ist allerdings, dass du überhaupt in neue Gefilde vorstößt. Es ist kein innerer Impuls da, der dich dazu treibt, sondern nur die Gelegenheit, die du nutzen kannst oder nicht.

Du hast vielleicht das Gefühl, nicht gut genug zu sein, und deine Schwächen sind dir überdeutlich bewusst. Versuche aber nicht, diese vor anderen geheim zu halten. Stehe einfach dazu, denn es ist völlig in Ordnung, nicht perfekt zu sein. Wenn du deine Fehler zugeben kannst, läuft es gleich besser.

Tageshoroskop Stier

Sich einer romantischen Stimmung hinzugeben und ein bisschen von der großen Liebe zu träumen, dürfte heute eine besondere Wohltat sein. Nimm dir die Zeit dazu!

Das Gefühl ist heute überall mit dabei. Du kannst Gesprächen eine persönliche Note geben, indem du von deinen Wünschen und Gefühlen sprichst und auf die Anliegen der anderen eingehst.

Beziehungen zeigen sich von einer tiefgründigen und intensiven Seite. In deiner Partnerschaft wie auch in einer zufälligen Bekanntschaft auf der Straße kannst du die gewohnte Distanz durchbrechen und der Begegnung Tiefe verleihen.

Tageshoroskop Zwillinge

Eine Wissenslücke oder eine fehlende Information können besonders drücken und dir ein Gefühl der Unterlegenheit vermitteln. Einerseits solltest du dich nicht scheuen, dir das fehlende Wissen anzueignen oder nachzufragen, andererseits die Nase nicht in Dinge stecken, die dich nichts angehen.

Beziehungen sind manchmal schwierig. Du erlebst jetzt möglicherweise die weniger erfreulichen Aspekte des Zusammenseins. Vielleicht hast du sogar den Eindruck, zu wenig beziehungsfähig zu sein. Lass dich nicht entmutigen und gehe auf andere Menschen zu!

Wirst du mehr und mehr sauer, weil du dir zu viel aufgeladen hast? Verantwortung kann ganz schön drücken. Nimm dir trotzdem Zeit, für dein eigenes Wohlbefinden zu sorgen. Je besser es dir geht, desto leistungsfähiger bist du.

Tageshoroskop Krebs

Bedürfnisse, denen du kein Gehör schenkst, melden sich heute besonders deutlich. Findest du genügend Begeisterung und Weite in deinem Alltag? Dein Wohl hängt davon ab, wie gut du für den nötigen Freiraum sorgst.

Andere sind vor allem mit sich beschäftigt, weswegen du nicht erwarten kannst, dass man deinen Bedürfnissen allzu viel Aufmerksamkeit schenkt. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du selbst dafür sorgst, dass du dich wohlfühlst. Sei also nicht böse auf die anderen, sondern stattdessen lieber gut zu dir selbst.

Hast du diesen Morgen wenig Lust, deinen Pflichten nachzukommen? Was würdest du brauchen, damit es dir so richtig gut geht? Falls du schlecht gelaunt bist, vergiss nicht, dass du allein die Verantwortung für dein Wohlbefinden trägst.

Tageshoroskop Löwe

Im Mittelpunkt Ihres Interesses stehen private Belange. Ein Gespräch im vertrauten Familienkreis dürfte dir ebenso zusagen wie Überlegungen bezüglich deiner Wohnung. Deine Gedanken kreisen verstärkt um den familiären und häuslichen Bereich und um dein Wohlbefinden.

Nutze deinen Verstand! Du kannst heute Zusammenhänge verstehen, die dir sonst nur schwer zugänglich sind. Auch im Gespräch findest du leicht die richtigen Worte, wenn du es nur wagst, ein Thema anzuschneiden.

Du kannst diesen Morgen ganz schön launisch sein. Vielleicht musst du etwas tun und die Lust dazu fehlt dir völlig. Oder die Launen deiner Mitmenschen kommen dir in die Quere. Versuche, Gefühle einzubeziehen!

Tageshoroskop Jungfrau

Ob beim Feiern, beim Spielen oder beim Essen – heute fällt es dir schwerer als sonst, ein Ende zu finden. Dabei würde es dir besser bekommen, wenn du dich an ein gesundes Maß halten würdest. Das bedeutet nicht, dass du bescheiden sein musst. Finde deine persönliche goldene Mitte!

Du überblickst deine Vorstellungen, kannst diese klar formulieren und andere damit überzeugen. Profitiere von der Gelegenheit und teile deine Ansichten mit!

Vor allem in den Nachmittagsstunden ist dein Denken mehr von einer warmen Herzlichkeit als von kühler Sachlichkeit geprägt. Eine günstige Gelegenheit für gute, persönliche Gespräche!

Tageshoroskop Waage

Fühlst du dich lebendig und lebenslustig? Du bist spontan, voller Lebensfreude und sehr gefühlvoll. Aber du bist auch ziemlich aufgekratzt und schnell bereit, die Stimmung in Ärger und Aggression umschlagen zu lassen.

Heute Morgen bist du ziemlich nachdenklich, neigst zum Grübeln und willst deinen Gedanken und Gefühlen auf den Grund gehen. Je weiter der Tag voranschreitet, desto mehr verfliegt diese Stimmung jedoch. Du wirst positiver und fröhlicher und gewinnst mehr Distanz. Das tut gut.

In allem, was du tust, hast du heute Vormittag einen Bonus. Eine vertrauensvolle, optimistische Grundstimmung trägt dazu bei, dass dir vieles gelingt.

Tageshoroskop Skorpion

Die Welt um dich herum ist heute nicht ohne Weiteres gewillt, sich deinen persönlichen Ansprüchen zu beugen. Trotzdem – stehe zu dir! Die positive Seite dieses Verlangens ist eine klare, durchsetzungsfähige und willensstarke Persönlichkeit, die negative ein arroganter und selbstgefälliger Egoist. Mit etwas Mut zur Ehrlichkeit dürftest du beide Seiten an dir erkennen.

Kein Mensch ist unfehlbar, auch du nicht. Heute zeigen sich vor allem die Schwächen. Auf die eigenen wunden Punkte hingewiesen zu werden, ist recht unangenehm und oft auch schmerzhaft. Letztlich geht es darum, auch negative Eigenschaften deiner Persönlichkeit zu akzeptieren.

Heute verfolgst du deine Ziele mit ganz besonderem Schwung. Du bist zu Höchstleistungen fähig. Die Mitmenschen am Arbeitsplatz oder zu Hause werfen dir vielleicht zu Recht Egoismus und Rücksichtslosigkeit vor. Doch in der Auseinandersetzung mit anderen wirst du dir auch über die eigenen Ziele und Motivationen klarer.

Tageshoroskop Schütze

Heute trittst du sehr herzlich auf und begegnest deinen Mitmenschen offen und freundlich. Du wünschst dir einfach, dass es allen gut geht. Natürlich gilt das auch für dich selbst. Da du ganz genau weißt, was du dir wünscht und welche Bedürfnisse du dir erfüllen möchtest, kannst du besonders gut für dein Wohlbefinden sorgen.

Heute fällt es dir unheimlich leicht, deine Gefühle anderen gegenüber auszudrücken. Du unterhältst dich gern mit deinen Mitmenschen und redest sehr offen. Dabei geht es dir aber auch darum, auf deine Gesprächspartner einzugehen und über deren Innenleben zu sprechen. So ergeben sich sehr schöne Momente und der Kontakt vertieft sich.

Am Nachmittag lässt du dich von deinen Gefühlen stark beeinflussen. Man merkt dir sofort an, wie es dir geht. Bist du gut gelaunt, dann steckst du damit auch andere an. Aber wenn dir etwas nicht passt, zeigst du auch das sehr deutlich. Sorge selbst dafür, dass es dir gut geht!

Tageshoroskop Steinbock

Heute Nachmittag und Abend darfst du dich groß fühlen. Du siehst die Welt in einem positiven Licht und animierst die Mitmenschen zu entsprechend großzügigen Reaktionen. Auch du selbst bist nicht kleinlich.

Du und deine Mitmenschen sind optimistisch gestimmt. Hindernisse wirken niedriger als sonst und du kannst Grenzen überschreiten. Schwierigkeiten können heute relativ leicht überwunden werden. Hüte dich jedoch davor, zu viel des Guten zu wollen!

Du strahlst eine besondere Freundlichkeit aus, bist kompromissbereit und betonst das Gemeinsame. Begegnungen mit Mitmenschen können deshalb zu besonders erfreulichen Erfahrungen werden.

Tageshoroskop Wassermann

Macht hat etwas Beängstigendes und zugleich auch Faszinierendes. Du darfst erleben, dass andere ihren Einfluss geltend machen. Gib nicht klein bei. Du wirst sehen, du kannst mehr erreichen, als du denkst.

Sorge diesen Vormittag für dein Wohlbefinden und fordere nicht zu viel von dir selbst! Du dürftest leicht ungehalten reagieren, wenn jemand Erwartungen an dich stellt. Was du jetzt brauchst, sind ein paar Streicheleinheiten.

Überkommt dich diesen Morgen ein Gefühl der Enge und des Eingesperrtseins? Nutze den Impuls, um den persönlichen Freiraum, den du hast, zu genießen! Besonders diesen Vormittag dürfte ein entsprechender Versuch dein Wohlbefinden steigern.

Tageshoroskop Fische

Sofern du willst, erlebst du heute einen außergewöhnlichen Tag. Du kannst den Rahmen des Gewohnten leicht überschreiten und Neues kennenlernen, wenn du nur die Gelegenheit nutzt.

Was würdest du heute Vormittag am liebsten tun? Wohl kaum das, was du dir vorgenommen hast. Für ein paar Stunden stehst du unter einer inneren Spannung, die dich beim geringsten Anlass emotional reagieren lässt. Gönn dir ein bisschen Ruhe.

Handelst du so, dass du dich dabei wohlfühlst? Schlucke Ärger nicht hinunter, sondern sag, was dir auf dem Herzen liegt! Diesen Nachmittag und Abend drücken die Emotionen besonders und drängen zum Ausbruch.