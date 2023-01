Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 21.01.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Diesen Tag solltest du der Partnerschaft widmen! Nimm dir Zeit für deine Liebe und verbringt ein paar harmonische Stunden zu zweit! Überlege dir, was du von deinem Gegenüber erwartest! Was bringst du in die Beziehung ein?

Ein Hang zur Größe liegt fast greifbar in der Luft. Du bist positiv gestimmt und meisterst die Anforderungen des Tages mit optimistischem Schwung. Du lässt dich allerdings auch leicht dazu verführen, viel zu essen, viel Geld auszugeben oder dich selbst hoch einzuschätzen. Halte dich ein bisschen zurück!

Beabsichtigst du etwas und sagst etwas ganz anderes? Vielleicht hast du den Eindruck, unkonventionell zu denken und zu kommunizieren. So entstehen neue Einsichten und du hast eine gute Gelegenheit, deine Ziele kritisch zu überdenken.

Tageshoroskop Stier

Die Voraussetzungen für einen positiven Tag sind gut. Du neigst zu einer optimistischen Stimmung. Das herzliche Selbstvertrauen, das du ausstrahlst, wirkt wie Sonnenschein auf deine Umwelt. Man begegnet dir entsprechend offen und zuvorkommend. Genieße die angenehmen Stunden! Für schwierige Herausforderungen fehlen dir die Lust und auch die Disziplin.

Du schränkst dich vermutlich oft lieber ein, als dass du auf eine ungewisse Situation eingehst. Wenn du dieses Kontrollbedürfnis aufgibst und es wagst, dich einzulassen, entdeckst du eine tiefere Dimension des Lebens. Heute ist ein Tag für einen Schritt in diese emotionale Tiefe und Intensität.

Fühlst du dich gestresst? Heute braucht es wenig, und du wirst unruhig. Auch wenn du bewusst Hektik zu vermeiden versuchst, verlangt doch etwas in dir nach einem Nervenkitzel. Sorge dafür, dass du diesen bekommst, und die Angespanntheit am Arbeitsplatz lässt nach.

Tageshoroskop Zwillinge

Sag deine Meinung! Verbale Durchsetzung ist an der Tagesordnung. Man greift dich im Gespräch an, du nimmst die Herausforderung an, und in Kürze ist ein hitziger Streit oder eine gute Diskussion im Gange.

Vor allem in den Vormittagsstunden verführt oder verunsichert dich eine romantische und verträumte Stimmung. Lass dich darauf ein, auch wenn du nur einen Augenblick einer Wolke am Himmel oder dem Gesang eines Vogels Beachtung schenkst.

Bist du ein bisschen launisch und weißt nicht so recht, was du willst? Du hast vermutlich wenig Lust, das zu tun, was du dir vorgenommen hast. Wille und Gefühl wecken unterschiedliche Bedürfnisse. Die innere Spannung lässt dich vor allem am Vormittag auf den geringsten Anlass ärgerlich reagieren. Gönn dir ein bisschen Ruhe.

Tageshoroskop Krebs

Niemand ist perfekt, auch du nicht. Und eigentlich ist das auch gut so, denn sonst wäre das Leben doch langweilig, nicht wahr? Das findet zumindest der Kosmos und rät dir, deine Schwächen genauso zu akzeptieren wie deine Stärken. Denn sie sind ein Teil von dir und tragen mit zu dem wundervollen Gesamtwerk bei, das dich ausmacht.

Heute darfst du Geselligkeit dem Alleinsein vorziehen. Es drängt dich hinaus aus den eigenen vier Wänden und unter Menschen. Beziehungen lassen persönliche Wünsche verblassen. Gehe mit dem Partner oder Freunden unter Leute! Im Beruf bist du gegenüber anderen freundlich und kooperativ, aber wenig durchsetzungsfähig.

Eine gesteigerte mentale Aktivität, wenn nicht gar Nervosität, prägt diesen Tag. Dein Mitteilungsbedürfnis ist stärker als zu anderen Zeiten und du suchst das Gespräch mit anderen. Vielleicht stehst du unter einer inneren Spannung und provozierst Streitgespräche. Vielleicht fühlst du dich auch einfach angeregt zu plaudern, Lösungen zu finden oder Neues zu lernen.

Tageshoroskop Löwe

Drückt dich ein Konflikt im Zusammenhang mit dem anderen Geschlecht? Oder möchtest du einfach einmal genießen und findest doch nicht, was du im Moment brauchen würdest, um dich zu entspannen? Sei nett zu dir selbst und gönn dir eine kleine Wohltat!

Hast du den Eindruck, das Leben verläuft nicht so, wie du es willst? Wenn du dich nicht so selbstbewusst und stark zeigen kannst, wie du es möchtest, so mag dies daran liegen, dass du dir bezüglich deiner Absichten und Ziele selbst nicht im Klaren bist. Gehe in dich!

Es könnte heute turbulent werden. Vielleicht hast du viele, neue Ideen, bist gestresst oder auch ungeduldig. Falls du dich unruhig und angespannt fühlst, ist eine interessante, geistige Herausforderung das beste Mittel, die erhöhte Spannung kreativ zu nutzen.

Tageshoroskop Jungfrau

Wissen ist Macht! Deine geistigen und sprachlichen Fähigkeiten musst du heute unter Beweis stellen. Du bist aufgefordert, deinen Einfluss geltend zu machen oder du erlebst, dass andere intelligenter, sprachlich gewandter oder besser informiert sind als du. Lass dich aber nicht unter Druck setzen!

Vielleicht stolperst du über die eigene Unlogik oder jemand wirft dir Subjektivität oder sogar Launenhaftigkeit vor. Lass dir nicht die Stimmung verderben, sondern nimm einfach zur Kenntnis, dass Denken und Fühlen zweierlei sind.

Wenn du auf liebe Menschen zugehst, begleitet dich ein besonders guter Stern. Da du Herzlichkeit, Wärme und Charme ausstrahlst, kann eine Begegnung mit Mitmenschen fast nur positiv verlaufen.

Tageshoroskop Waage

Kritik lässt kaum auf sich warten und du musst vielleicht die eine oder andere wenig schmeichelhafte Bemerkung einstecken. Wenn du darüber nachdenkst und wenn nötig Konsequenzen ziehst, bringt dir dies letztlich mehr, als wenn du die Fehler beim anderen suchst.

Du hast heute sehr viel Tatkraft. Ein außergewöhnlicher Schwung lässt dich manches Hindernis spielend bewältigen. Du setzt dich durch, handelst eventuell unbedacht oder sogar rücksichtslos. Auch Ärger und Aggressionen machen sich beim kleinsten Anlass bemerkbar. Lass es einfach etwas langsamer angehen!

Nicht immer achtest du auf deine Bedürfnisse, wie es gut für dich wäre. Nun kommst du jedoch nicht mehr darum herum, denn dein Körper gibt dir klare Signale. Gönn dir eine kleine Auszeit, leg die Füße hoch und lass die Seele baumeln.

Tageshoroskop Skorpion

Alles Neue sagt dir heute besonders zu und du bist offen für entsprechende Begegnungen. Auch selbst bist du vermutlich bereit, eine sanfte, friedvolle, eventuell auch passive Stimmung zu verbreiten und würdest den Tag wohl gerne zusammen mit einem netten Menschen genießen.

Weißt du zu wenig? Oder schwatzt du zu viel? Vielleicht bist du auch allzu neugierig oder flatterhaft oder musst Kritik über dich ergehen lassen. Worüber du auch immer stolpern wirst, es fordert dich letztlich auf, mehr nachzudenken und dich um eine bessere Kommunikation zu bemühen.

Heute Nachmittag vertraust du mehr als sonst auf das Positive und siehst eventuell großzügig über Nachteile hinweg. Im Zuge der Begeisterung kannst du dich und andere leicht überschätzen.

Tageshoroskop Schütze

Die Luft ist erfüllt von Romantik, und du genießt das sehr. Nimm dir nicht zu viel Anstrengendes vor, sodass du frei bist, um ab und zu einfach abzuschalten und entspannt vor dich hinzuträumen.

Prickelndes Spiel zwischen den Geschlechtern oder spannungsgeladene Situation? Jetzt liegt dir beides. Wenn du das tust, was für dich richtig ist, kannst du es nie allen recht machen. Passt du dich an, so bleibst du auf der Strecke. Finde einen Mittelweg!

Du kannst heute Nachmittag sehr herzlich oder auch ziemlich launisch sein. Ob Freude oder Ärger, was dich bewegt, steht dir ins Gesicht geschrieben. Die Gefühle diktieren diese Stunden. Sorge deshalb für dein Wohlbefinden!

Tageshoroskop Steinbock

Mehr als üblich sprichst du über deine Gefühle. Durch das Gespräch findest du leicht Kontakt und zeigst vermutlich auch Interesse für das Seelenleben anderer. Du formulierst deine Gedanken nicht besonders sachlich und logisch, dafür umso menschlicher.

Du kannst besonders gut Ziele definieren, einzelne Schritte planen und strukturieren. Du zeigst Rückgrat und hast die Möglichkeit, deine gesellschaftliche und berufliche Stellung zu festigen.

Die Welt begrüßt dich heute Nachmittag mit einem Lächeln. Mit einer großzügigen Selbstverständlichkeit betonst du das Positive und siehst über Nachteile hinweg. Schiefläuft nur dann etwas, wenn du übertreibst.

Tageshoroskop Wassermann

Deine Gedanken schweifen leicht in eine Fantasiewelt ab. Du nimmst dich selbst nicht so wichtig, denkst solidarischer und bist entsprechend bereit zum Zuhören. Zugleich bist du aber auch leicht zu beeindrucken und beeinflussbar.

Verletzt jemand deine Gefühle? Oder reagierst du aus einer Laune heraus mit Emotionen, wo eigentlich Sachlichkeit angebracht wäre? Verstand und Gefühl stehen diesen Vormittag in besonderem Gegensatz.

Pflichten sind nicht unbedingt das, worauf du heute Vormittag besonders Lust hast. Versuche doch, das für dich heute aktuelle Thema "Lust und Pflicht" so anzugehen, dass du es dir nicht zur Pflicht machst, für ein paar lustvolle Augenblicke zu sorgen!

Tageshoroskop Fische

Du hast jetzt die Kraft, Hindernisse zu überwinden. Setze dich also durch! Du musst vielleicht einiges einstecken. Es gelingt nicht immer alles beim ersten Mal. Wenn du trotzdem nicht aufgibst, kannst du jetzt einiges erreichen. Doch Achtung, deine Tatkraft kann auch zerstörerisch wirken, wenn du unbedacht vorgehst.

Auch wenn heute einiges schiefläuft, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Du bist gerade in einer Phase, in der sich alte Verhaltensmuster und Vorgehensweisen ein letztes Mal melden. So reagierst du ungeschickt oder aggressiv und handelst dir damit eine Menge Ärger ein. In ein paar Tagen ist der Spuk vorbei.

Romantische Träume und Fantasien vermischen sich heute mit der Alltagsrealität. Die Schönheit von Natur und Musik kann atemberaubend sein. Gönn dir ein paar ruhige Stunden und gehe einmal in dich. Du kannst feststellen, dass nach innen alle Türen offen sind, die sich in der Außenwelt vorübergehend geschlossen haben.