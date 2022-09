Tagundnachtgleiche am 23.9.2022: Am Äquinoktium sind Tag und Nacht etwa gleich lang.

Tagundnachtgleiche am 23.9.2022 3 Sternzeichen, die jetzt besonderes Glück haben

von Jasmin Rahimi Anray Ein kosmischer Meilenstein stärkt diese Woche die Sternzeichen: Am Freitag, dem 23.9.2022 verleiht die Tagundnachtgleiche uns allen eine ganz besondere Energie. Drei Sternzeichen haben dabei außergewöhnlich viel Glück.

Ein großer Einschnitt zum Herbstbeginn: Am 23. September findet die sogenannte Tagundnachtgleiche statt. Das bedeutet, dass Tag und Nacht die gleiche Länge haben – und die Tage dann wieder kürzer werden. Ein Ereignis wie dieses findet in diesem Jahr nur zweimal statt, zuletzt zum Frühlingsbeginn am 20. März. Natürlich ist dieser Wendepunkt auch aus astrologischer Sicht ein wichtiges Ereignis, dass allen Sternzeichen viel Unterstützung schenkt.

Tagundnachtgleiche am 23.9.2022: Diese drei Sternzeichen profitieren besonders davon

Doch die Sterne schenken zum Herbstanfang vor allem drei Sternzeichen besonders viel Energie. Das zeigt sich insbesondere im Berufsumfeld, wo manche Sternzeichen jetzt plötzlich über sich hinauswachsen. Und auch privat werden viele von diesem besonderen Phänomen auf überraschende Weise begünstigt. Um welche Sternzeichen es handelt, erfahrt ihr im Video!

