von Mara Rehfisch Der Valentinstag steht in den Startlöchern und einige Tierkreiszeichen trifft Amor mitten ins Herz. Welche Sternzeichen auf Wolke 7 Richtung Liebesglück schweben – wir verraten es.

Valentinstag – der Tag, an dem Paare symbolisch ihre Beziehungen und tiefen Gefühl füreinander zelebrieren. Doch welche Menschen Liebesgott Amor mit einem Pfeil ins Herz schießt, das sei mal dahingestellt. Aus diesem Grund haben wir einen Blick in die Planeten-Konstellation geworfen, um herauszufinden, welche Sternzeichen astrologisch gesehen die besten Karten für ein Match made in heaven haben.

Widder: Leidenschaft pur

Das erste Tierkreiszeichen, dass am Valentinstag vor Glück strotzt, ist der Widder. Dieses Sternzeichen steht für Abenteuerlust und Leidenschaft und findet sich deshalb oft in spannungsvollen Situationen wieder. Widder lieben spontane Dates und Geschenke. Außerdem sind leidenschaftliche Liebhaber:innen und stürzen sich gerne Kopf über in Liebesabenteuer – was höchstwahrscheinlich bedeutet, dass sie vor Amors Pfeilen am Valentinstag nicht verschont bleiben, aber das macht ihnen gar nichts. Sie genießen die Aufmerksamkeit und holen sich, was sie wollen. Richtig so!

Jungfrau: Sinnliche Energie

Die Liebe steht in den Sternen – im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Venus-Mars-Konjunktion steht bei der Jungfrau im fünften Haus der Freude und spielt dem Sternzeichen ganz besonders in die Karten. Wertvoll ist die Konstellation für das Selbstvertrauen, das im kompletten Februar – mit Höhepunkt am Valentinstag – einen richtigen Boost erlebt. Du strahlst fühlbar verführerische Energien aus, die sich bei deinen Bewunder:innen bemerkbar machen. Nutze sie zu deinen Gunsten, denn mit deinen Reizen spielen, kannst du.

Schütze: Selbstliebe

Wer hat gesagt, der Valentinstag gehört nur liebenden Paaren? Auch die Selbstliebe hat einen enorm hohen Stellenwert und das ist genau das, worauf das Sternzeichen Schütze während dieser Zeit seinen Fokus legen sollte. Ihr zweites Haus – welches das Geld und die persönlichen Werte verkörpert – steht während des Februars im Zeichen der Liebe und der Geschenke. Das sollten sich die Tierkreiszeichen nicht zweimal sagen lassen und in allererster Linie an sich und die eigenen Bedürfnisse denken. Konkret bedeutet das: Tu dir am Tag der Liebe selbst etwas Gutes, achte auf dich und gönn dir vielleicht etwas, was du dir schon lange wünschst.

