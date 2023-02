von Mara Rehfisch Dass der Valentinstag nur liebenden Paaren gilt, ist längst überholt. Er ist auch eine gute Gelegenheit, wieder einen liebevolleren Zugang zu sich selbst zu finden.

Es gibt gespaltene Meinungen über den Valentinstag. Während viele Paare auf Blumen, Pralinen und eine Vielzahl an Geschenken setzen, sind wiederum andere keine Verfächter:innen des 14. Februars. Doch ganz egal, ob Fan oder nicht: Es ist eine schöne Gelegenheit, seine Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen – ob bei dem:der Partner:in, den engsten Freund:innen oder sich selbst. So vergessen wir viel zu häufig im Alltagsstress die kleinen Aufmerksamkeiten, die jedoch so essenziell für unser geistiges Wohlbefinden sind und wir reden nicht von großen Geschenken, sondern viel mehr den kleinen Gesten. Welche Tierkreiszeichen heute ein Augenmerk auf die Wichtigkeit der Selbstliebe haben sollten – wir verraten es.

Wassermann

Der Wassermann ist bekannt für seine Selbstlosigkeit. Die Tierkreiszeichen sind besonders feinfühlig und erkennen Dinge, die anderen oft verborgen bleiben. Ein schönes Attribut, was allerdings auch häufig dazu führt, dass sie die Bedürfnisse anderer Leute vor die eigenen stellen. Das soll ein kleiner Reminder für alle Wassermann-Geborenen sein: Nehmt euch aktiv Zeit für euer eigenes Wohlergehen – jetzt, am Valentinstag, aber auch an jedem anderen Tag. Hilfestellung dabei habt ihr aktuell vom Planeten Merkur, der im Wassermann steht und die Kommunikation fördert. Soll heißen: Nutzt eure Feinfühligkeit, um zu merken, wann ihr Zeit für euch braucht, und kommuniziert das auch nach außen.

Stier

Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Stiere sind aktuell inmitten eines herausfordernden Wandlungsprozesses, der viel energetische Arbeit erfordert. Nichts scheint stabil und das sorgt für innere Unruhe. Keine Sorge, lieber Stier. Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Versuche, potenzielle Veränderungen also auch als Chance wahrzunehmen und wieder einen besseren Zugang zu dir selbst zu finden. Immerhin bringt dich diese Form von Gedankenarbeit dazu, dir bewusst zu machen, wo du stehst und was du willst ­ – und damit im Prinzip also wieder näher zu dir selbst.

Fische

Fische können nichts dafür: Es liegt quasi in ihrem Naturell, alles dafür zu tun, dass das Gegenüber glücklich ist, aber was ist mit ihnen? Deshalb ein ganz klarer Appell an die Fische-Geborenen, sich am Valentinstag selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Etwas, an dem das Tierkreiszeichen nämlich noch arbeiten muss, ist das Erkennen der eigenen Bedürfnisse. Dafür hilft es, sich fünf Minuten am Tag Zeit zu nehmen, bewusst in sich zu gehen und sich zu überlegen: Was brauche ich heute, was trägt zu meinem Wohlbefinden bei? Überleg dir Dinge, die dich glücklich machen – ob nun alleine oder mit Freund:innen oder dem:der Partner:in – und mach dir bewusst: Liebe beginnt mit dir!

Am Valentinstag geht es also nicht ausschließlich um Geschenke oder Romantik zwischen Liebespaaren – es geht auch darum, das eigene Wohlbefinden und die Liebe zu sich selbst zu zelebrieren. Betrachte den Tag als Chance, dir Gutes zu tun und dir Wertschätzung entgegenzubringen. Nur wenn du gut zu dir bist, kannst du gut für andere da sein!

Verwendete Quellen: BRIGITTE Zweiwochenhoroskop, solaris.com