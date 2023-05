Venus-Gate: Diese Sternzeichen freuen sich ab 23.5. auf Tage voller Liebe

Einmal im Monat bilden Venus und Mond das sogenannte Venus-Gate. So auch am 23. Mai. Das bedeutet: Es liegt ganz viel Liebe in der Luft. Besonders bei diesen Sternzeichen.

Heute ist es wieder soweit, Mond und Venus befinden sich extrem nah beieinander und kreieren am 23. Mai das sogenannte Venus-Gate. Eine Konstellation, die sich einmal im Monat einstellt. Zweieinhalb Tage voller Liebe stehen uns bevor. Eine wunderbare Zeit, sich mit den eigenen Wünschen und Visionen zu befassen und zu manifestieren. Drei Sternzeichen profitieren besonders von der aktuellen Sternenkonstellation.

Krebs

Krebse fühlen es gerade sehr geliebt und schweben auf Wolke sieben durch diese Woche. Venus sorgt für jede Menge großer Gefühle, sowohl für den:die Partner:in, aber auch für alle anderen Herzensmenschen. Hat es die letzten Wochen noch ganz schön geruckelt, erlebt das Wasserzeichen jetzt glückliche Tage mit ganz viel Geborgenheit, Zuneigung und Harmonie, die das Universum bereit hält. Auch alles andere gelingt beinahe wie von selbst. Jupiter, Merkur, Neptun und Uranus: Sie alle haben nur Gutes für den Krebs parat. Besser kann es gerade kaum laufen.

Stier

Es muss nicht immer der Partner oder die Partnerin sein, die uns mit Liebe und Wärme umfängt. Freunde und Familie sind genauso wichtige Menschen in unseren Leben und deren Liebe und Fürsorge ist mindestens genauso besonders und herzerwärmend. Vor allem in Zeiten, wo man genau diese Menschen an seiner Seite dringend braucht. Umso schöner, wenn sie dann auch da sind, ein offenes Ohr leihen, mit einem lachen oder auch weinen und man einfach diese ganz einzigartige Verbindung spürt. Genau das erlebt der Stier gerade. Venus und Merkur stellen dir genau solch gute Freunde zur Seite und lassen dich ganz viel Liebe spüren.

Steinbock

Harmonie, Zärtlichkeit, Geborgenheit und Zuwendung, das ist aktuell beinahe alles, was der Steinbock braucht. Wenn es nach den Sternen ginge, könnten Steinböcke gerade wirklich von Luft und Liebe leben. Die Liebe lässt Nichts zu wünschen übrig. Einzig du selbst hinderst dich möglicherweise noch daran, dich ganz von diesen Gefühlen umarmen zu lassen. Doch wenn du die Kontrolle einmal abgibst, wirst du all das richtig genießen können. Schließlich liegt Liebe in der Luft.

Quellen: Brigitte Horoskop, astronews.com, rnd