von Marie Mühlenberg Glücklich oder traurig? Fröhlich oder genervt? Manchen Sternzeichen fällt es schwer, voll zu ihren Emotionen zu stehen – im Video seht ihr, wer oft ein verschlossenes Buch ist.

Während manche Menschen nicht mal eine Tierdokumentation schauen können, ohne dass ihnen die Tränen in die Augen schießen, zeigen andere selbst bei einer emotionalen Wiedersehensszene am Flughafen kaum eine Regung im Gesicht. Sie haben Probleme damit, ihre Gefühle zuzulassen, über sie zu sprechen und offen zu zeigen – oft aus Selbstschutz vor der Meinung anderer. Egal, ob Wut, Trauer oder Freude. Diese Menschen sind bei einigen Sternzeichen besonders oft vertreten. Im Video verraten wir dir, ob du dazu gehörst und was dahintersteckt.