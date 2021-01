Das Wochenende bringt den Sternzeichen nicht nur Zeit zur Erholung, sondern auch ganz neue Einsichten und Erkenntnisse. Drei von ihnen kriegen besonders starke kosmische Unterstützung.

Das Wochenende ist nicht nur der Zeitraum, in dem wir am besten Kraft schöpfen, unseren Hobbys nachgehen oder Zeit mit den uns wichtigen Menschen verbringen können - die freien Tage schaffen uns auch oft einen freien Kopf und erlauben uns neu zu sortieren, was genau wir von unserem Leben erwarten. Speziell dieses Wochenende bietet sich besonders dafür an - und drei Sternzeichen werden überrascht sein, welche Ideen ihr Leben schon bald verändern werden.

Neues Jahr, neue Pläne

Vor allem, wer beruflich über neue Perspektiven nachdenkt, kann sich auf so manche Eingebung freuen, die große Fortschritte mit sich bringt. Aber auch ein Blick auf den aktuellen Gefühlszustand bringt so manche Einsicht mit sich - und sorgt so für noch mehr Harmonie in eurem Leben.