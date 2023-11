Der November-Vollmond steht kurz bevor. Was ihn auszeichnet und welche Sternzeichen am meisten davon profitieren, liest du hier.

Am Montag, den 27. November, erleben wir den nächsten Vollmond und das heißt: Uns stehen ein paar schöne und vergleichsweise helle Nächte bevor. Allerdings ist das nicht das einzige, was es zu diesem November-Vollmond zu sagen gibt.

Zeitpunkt und Position des Vollmondes

Den errechneten Höhepunkt der Vollmondphase erreichen wir vormittags um 10.16 Uhr. In unserer Wahrnehmung erleben wir somit vor allem die Nächte auf Montag und Dienstag als Vollmondnächte. In diesem Zeitraum befindet sich die Erde zwischen dem Mond und der Sonne, daher blicken wir auf die Seite des Himmelskörpers, die das Sonnenlicht reflektiert. Im Laufe der Folgetage verändert sich der Winkel zwischen den drei Elementen durch ihre Bewegungen so, dass wir einen immer größer werdenden Teil des Mondes sehen, der im Schatten liegt, weshalb er uns als abnehmend erscheint.

Während der Vollmondphase am Montag befindet sich der Erdtrabant im Sternzeichen Stier und vollzieht eine aufsteigende Bewegung, steht also von Tag zu Tag höher am Himmel.

Geläufige Namen für den November-Vollmond

Wie jeder Vollmond – bei dem es sich nicht um einen Blauen Mond handelt – trägt der Vollmond im November in vielen Kulturen einen eigenen Namen. Im deutschsprachigen Raum hat sich die hübsche Bezeichnung Nebelmond etabliert, die von dem erhöhten Nebelaufkommen im Spätherbst inspiriert ist, insbesondere zur Dämmerung am Morgen und Abend. Darüber hinaus sind Namen wie Frostmond, Trauermond und Windmond überliefert, die jedoch weniger gebräuchlich waren beziehungsweise sind.

Die Algonkin, ein indigenes Volk Nordamerikas nannten den Vollmond im November Bibermond: Um sich für den Winter zu wappnen, machten sie zu dieser Jahreszeit verstärkt Jagd auf Biber, deren Pelze sie zum Schutz vor der Kälte nutzten. Und diesem Brauch widmeten sie einen Mondnamen.

Horoskop: 3 Sternzeichen, die der Nebelmond besonders beflügelt

Widder

Widder unterstützt der Vollmond dabei, sich selbst zu verzeihen und geduldiger zu sein. Du kannst dich jetzt besser annehmen und dir Schwächen zugestehen, bist weniger frustriert, wenn die Dinge nicht genauso laufen wie geplant. Ein schönes Gefühl, das du dir vielleicht bewahren kannst – denn in Frieden mit sich selbst lebt es sich langfristig beschwingter als in ständigem Kampf.

Stier

Stiere bestärkt der Vollmond in ihrem Zeichen in ihrer Klarheit und ihren Zielen. Du spürst sehr deutlich, was du willst und was für dich richtig ist. Diese Sicherheit gibt dir die nötige Kraft, deinen Weg zu gehen und dabei gegebenenfalls Hindernisse und Grenzen zu überwinden.

Löwe

Löwen beschert der Vollmond einen zusätzlichen Schub in ihrem derzeitigen Lauf. Dir fällt es nun leicht, andere Menschen zu überzeugen und für dich zu gewinnen – sowohl mit deinem Charme als auch deinen Argumenten. Jetzt ist eine gute Phase, um etwas zu wagen: Wünsche äußern, Forderungen stellen. Das kostet nichts, könnte sich jedoch bezahlt machen.

Verwendete Quellen: mondrausch.com, timeanddate.de, ardalpha.de, BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop