von Marie Mühlenberg Besser kann man nicht in den Sommer starten! Drei Sternzeichen werden vom diesjährigen Bockmond am 3. Juli kosmisch besonders reich beschenkt.

Der Hochsommer-Vollmond im Juli wird auch Bockmond genannt, denn in dieser Zeit wachsen Rehböcke ihr neues Geweih. Eine besondere Zeit nicht nur für diese zarten Waldgeschöpfe, sondern auch für drei Sternzeichen.

Vollmond-Horoskop ab 3.7.2023: Der Bockmond am 3. Juli beeinflusst diese Sternzeichen besonders

Perfektes Timing! Denn wer möchte den Sommer nicht in vollen Zügen genießen? Im Video erfährst du, in welchen Aspekten diese drei Glückspilze vom Juli-Vollmond besonders positiv beeinflusst werden und was das für sie und ihren Sommer bedeutet.

Verwendete Quellen: mondrausch.com, timeanddate.de