Es wird harmonisch: Die Waage-Saison vom 24. September bis 23. Oktober sorgt mit ihren Energien für Ausgeglichenheit. Was hält sie sonst noch bereit?

Am 24. September wechselt die Sonne von der geerdeten, strukturierten Jungfrau in das charmante und schöngeistige Luftzeichen Waage. Damit beginnt die Waage-Saison, welche bis zum 23. Oktober 2023 anhält.

Während es in den letzten Wochen – der Jungfrau-Saison – vor allem um Strukturen, ordnen und sortieren und das Erreichen unserer Ziele ging, stehen nun wieder unsere Gefühle und Beziehungen im Fokus.

Was macht die Waage-Saison so besonders?

Unter den Energien der Waage spüren wir deutlich unser Bedürfnis nach Harmonie, Ausgeglichenheit und Leichtigkeit. Die Beziehungen zu unseren Freund:innen und Partner:innen bekommen wieder mehr Aufmerksamkeit. Wir können die Zweisamkeit besonders genießen und machen es uns gemeinsam richtig gemütlich. Aber auch Treffen mit Freund:innen und gemeinsame Unternehmungen beflügeln uns. Insgesamt sind wir gern in Gesellschaft anderer und haben sehr gern unsere Lieben um uns herum.

Während der Waage-Saison fällt es uns leichter, miteinander zu kommunizieren. Insgesamt sind wir weniger anfällig für Streitereien und Missverständnisse, dafür offener für Kompromisse und friedliche Lösungen von Konflikten. Allerdings kann es aufgrund dessen auch zu Schwierigkeiten kommen. Denn Entscheidungen unter der unentschlossenen Waage zu treffen, weil wir viel mehr abwägen und nach einer guten Lösung für alle suchen, fällt uns gar nicht leicht.

Da die Waage von Venus, der Göttin der Liebe und Schönheit, regiert wird, schärft sich unser Blick während der Waage-Saison für die schönen Dinge des Lebens und wir können Kunst, Ästhetik und Mode besonders wertschätzen.

Waage-Saison: So können wir sie für uns nutzen

Während wir uns in der Jungfrau-Saison vor allem ordnen, neue Strukturen etablieren und uns Projekten widmen durften, wird es in der Waage-Saison etwas ruhiger. Sie sorgt für inneres Gleichgewicht und wir kommen ingesamt mit dem Herbst wieder mehr zur uns selbst. Wir gönnen uns vermehrt Me-Time und planen schon den ein oder anderen Sauna-Besuch oder gar Spa-Urlaub. Jetzt wo wir nicht mehr den starken Drang haben, Draußen sein zu wollen, genießen wir die ersten muckeligen Abende auf der Couch mit einer guten Serie, einem Buch und einer warmen Tasse Tee oder einem Glas Rotwein. Das süße Nichtstun fällt uns leichter und wir haben nicht mehr ständig Sorge, etwas zu verpassen, wenn wir zu Hause bleiben. Denn das machen wir uns jetzt richtig gemütlich. Dafür sorgt die Waage mit ihrem wunderbar kreativen, ästhetischen Gespür für all die hübschen Dinge.

Paarzeit, Freundschaften und Liebe: Auch Singles dürfen sich freuen

Beziehungen, Partnerschaften und Freundschaften stehen während der Waage-Saison im Vordergrund. Wir umgeben uns mit denen, die uns besonders am Herzen liegen und genießen das Zusammensein auch in Partnerschaften umso mehr. Doch auch Singles brauchen sich keine Sorgen darüber zu machen, dass sie auf der Strecke bleiben. Im Gegenteil: Mit der Sonne in der Waage geraten sie noch einmal so richtig in Flirt-Laune. Die Chancen, jemanden kennenzulernen, der oder die länger bleibt, stehen gut. Wichtig ist nur, sich zu fokussieren statt unbeständig hin und her zu wanken. Und das kann während der Waage-Saison durchaus eine Herausforderung darstellen.