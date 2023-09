Wochen-Horoskop ab 11.9.2023: Auf drei Sternzeichen wartet eine außergewöhnliche Woche

Die Woche startet für alle Sternzeichen unter den besten Bedingungen. Drei von ihnen kriegen dabei vom Universum ganz besondere Unterstützung, die für einmalige Tage sorgt.

Die dritte Septemberwoche hält einige astrologische Besonderheiten bereit, die unsere Stimmung, Entscheidungsfindung und sogar unser Schicksal beeinflussen könnten. Von Portaltagen bis hin zur Rückläufigkeit des Merkurs ist alles dabei. Und während manche von uns vielleicht mit inneren Konflikten zu kämpfen haben, gibt es Sternzeichen, die aus diesen kosmischen Veränderungen besonders positiv hervorgehen.

Wochen-Horoskop ab 11.9.2023: 3 Sternzeichen, die jetzt besonders unterstützt werden

Am 12. September erleben wir einen Portaltag, der unsere intuitive Seite stärkt, und am 15. September gleich zwei astrologische Highlights: Der Beginn eines neuen Mondzyklus und das Ende der Rückläufigkeit des Merkurs. All das sorgt für ein Klima des Optimismus, der Motivation und des vorwärtsgewandten Denkens. Einige Sternzeichen können in dieser Woche besonders davon profitieren – welche das sind und warum gerade sie so positiv durch die kommenden Tage kommen, erfahrt ihr im Video!