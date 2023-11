Eine neue Woche steht in den Startlöchern und damit viele neue Chancen, das beste aus dem zu machen, was wir haben. Drei Sternzeichen gelingt das in den kommenden Tagen mit Leichtigkeit.

Der November ist schon beinahe zur Hälfte rum und in der kommenden Woche starten wir mit dem Neumond am 13.11. in einen neuen Mondzyklus. Zeit also, all die Wünsche und Visionen zu manifestieren, die du in diesem Jahr noch Realität werden lassen möchtest. Einfluss nimmt auch Merkur auf alle Sternzeichen, der kürzlich in den Schützen gewandert ist. Das Feuerzeichen ist für sein optimistisches und neugieriges Wesen bekannt. Befindet sich Merkur, der Planet der Kommunikation und des Fortschritts nun in diesem Zeichen, bereichert uns die Sternenkonstellation durch eine viel lebhaftere und offenere Gesprächskultur und sorgt für Erkenntnisse und Wachstum. Ein guter Zeitpunkt, um Pläne zu schmieden und sie mit Hilfe dieser kraftvollen Energie, auch in die Tat umzusetzen. Vor allem drei Sternzeichen stecken nächste Woche voller Ehrgeiz und Tatendrang.

3 Sternzeichen haben ab 13.11. die beste Woche

Schütze

Mit Merkur im eigenen Zeichen kann es gar nicht anders sein: Voll frischer Energie steigen Schützen in die neue Woche ein und dürfen sich auf wunderbare Begegnungen freuen. Das könnte dich im Job und finanziell weiterbringen. Sogar die Liebe hat einen kleinen Überraschungsauftritt geplant. Denn nicht nur Merkur, sondern auch Venus steht günstig zu deinem Zeichen. Falls du auf der Suche nach dem:der passenden Partner:in bist: Augen offen halten.

Fische

Fische nehmen in der nächsten Woche das Ruder in die Hand, statt im seichten Wasser mitzuschwimmen. Mit Rückendeckung von Mars, Sonne und Jupiter zeigst du jetzt allen, was wirklich in dir steckt und stehst für die Themen ein, die dir wirklich am Herzen liegen. Instinktiv spürst du, wann es wichtig ist, deutlich zu machen, was du möchtest. Merkur unterstützt außerdem in der Kommunikation: eindeutig, klar und deutlich gelingt es dir auf den Punkt zu bringen, was du sagen möchtest und das wiederum sorgt neben Sympathie auch für Respekt.

Steinbock

Mars, Jupiter und die Sonne stehen in der kommenden Woche Seite an Seite, um dir vielversprechende Chancen und berufliche Perspektiven zu offerieren. Falls du also schon länger über eine Weiterentwicklung oder einen Wechsel nachgedacht hast, hier kommt die Gelegenheit, bei der du richtig durchstarten kannst. Sonne und Mars stehen außerdem in einer Konjunktion zum Skorpion, was dir wiederum eine umwerfende Ausstrahlung verleiht. Vor allem für Singles heißt das: Raus mit euch ins Leben, möglicherweise trefft ihr unterwegs ganz unerwartet die Liebe.

Quellen: Brigitte Horoskop, Mondrausch.com, sodiac.de