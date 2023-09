Wochen-Horoskop ab 18.9.2023: 3 Sternzeichen haben jetzt die beste Woche

Der September ist in Bestform: Alle Sternzeichen haben jetzt eine tolle Woche vor sich – doch drei von ihnen genießen besonders viel Rückenwind.

Herbstluft schnuppern und den Sommer würdig verabschieden: Die letzte Woche des Sommers hält besondere Highlights bereit, und das Universum scheint ein paar Sternzeichen ganz besonders zu bevorzugen: Für drei von ihnen steht eine regelrechte Glückswoche an.

Wochen-Horoskop ab 18.9.2023: 3 Sternzeichen kriegen einen Energieschub

Der 18. September markiert den Anfang der letzten Sommerwoche und leitet einen wichtigen Übergang ein: Die Sonne wechselt von der bodenständigen Jungfrau in die charmante Waage, was eine energetische Verschiebung für alle Sternzeichen darstellt. Wer wird sich nun besonders freuen dürfen? Im Video verraten wir euch, welche drei Sternzeichen in dieser spannenden Übergangszeit den besten Lauf haben.