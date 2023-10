In der Woche vom 23. bis 30. Oktober hält der Kosmos einige Herausforderungen und Geschenke für uns bereit. Für welche Sternzeichen die Sterne laut Horoskop besonders günstig stehen, liest du hier.

Da ist es schon wieder so weit: Wir sind bei der letzten Oktoberwoche für dieses Jahr angekommen, der Herbst geht in die nächste Runde. Ob uns das freut oder betrübt, es ist, wie es ist.

Am Montag, 23. Oktober, wandert die Sonne ins Sternzeichen Skorpion, am Dienstag beginnt offiziell die Geburtstagssaison des Wasserzeichens. Dominierte unter der Waagesonne insgesamt eine eher harmonische, überwiegend positive Stimmung, kann diese nun umschlagen: Die Skorpionsonne fördert einerseits Sensibilität und Empfindsamkeit, begünstigt andererseits jedoch Gereiztheit, heftige Launen und einen Hang zu starken Meinungen und festgefahrenen Ansichten. In Kombination mit Merkur, der nun ebenfalls von Skorpionenergie geprägt ist, können darauf leicht Konflikte und Reibereien im sozialen Miteinander erwachsen.

Der zunehmende Mond durchläuft in dieser Woche die Zeichen Wassermann, Fische, Widder und Stier und erreicht am Samstag im Widder seine Vollmondphase. In diesen Tagen hat er auf die genannten Sternzeichen vorwiegend positive Einflüsse, indem er sie in ihrem Fühlen bestärkt und ihnen Klarheit schenken kann.

Alles in allem stellt das Horoskop folgenden Sternzeichen eine besonders schöne Woche in Aussicht.

Horoskop: 3 Sternzeichen, die jetzt eine besonders erfolgreiche Woche haben können

Wassermann

Wassermännern bietet diese Woche eine gute Gelegenheit, mit Unterstützung des Mondes zu klären, was sie wollen und brauchen. Du spürst deine Bedürfnisse und Prioritäten jetzt besonders klar und intensiv, kannst sehr genau deine Grenzen abschätzen und beurteilen, welche dich schützen und welche dich einengen. Nun ist ein günstiger Zeitpunkt, um Entscheidungen zu treffen und Risiken einzugehen – weil du sie angemessen bewertest.

Stier

Stiere fühlen sich zurzeit inspiriert, motiviert und haben alles im Griff. Du kannst deine Kapazitäten sehr gut einschätzen und achtest auf dich, ohne dass du dir dafür explizit Zeit nehmen oder dich daran erinnern musst. Du hältst eine natürliche Balance aus Ruhe und Einsatz und schöpfst deine Kraft gleich aus mehreren unterschiedlichen Energiequellen. Es ist dir wahrscheinlich nicht bewusst, doch auf deine Mitmenschen hast du gerade jetzt mit deiner gesunden Einstellung und deinem ausbalancierten Wesen einen äußerst positiven, wertvollen Einfluss.

Skorpion

Skorpione erleben die Energie der Sonne in ihrem Zeichen nun als beflügelnd und energiefördernd. Du fühlst dich belastbar, motiviert und überwiegend gut gelaunt. Es fällt dir schwer, für Menschen Geduld und Verständnis aufzubringen, die sich jetzt eher an- und niedergeschlagen zeigen, doch du lässt dich weder irritieren noch herunterziehen – und dadurch kannst du so manch einer Person in deinem Umfeld zu dir hinaufhelfen.

Verwendete Quellen: astromedizin.info, mondrausch.com, BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop