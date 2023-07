Die kommende Woche hält einige astrologische Ereignisse für uns parat. Welche drei Sternzeichen von den freigesetzten Energien profitieren, erfährst du im Video.

Nächste Woche steht der Monatswechsel vom Juli in den August im Zeichen des Löwen an. Die Löwe-Saison kommt mit sprudelnder Energie und viel Tatendrang daher – wie das Feuerzeichen selbst. In Kombination mit dem Supermond, der am Dienstag im Zeichen des Steinbocks stehen wird, können wir uns vor den vielen Energieschüben kaum retten – im positiven Sinne.

Wochen-Horoskop ab 31.7.23: Auf 3 Sternzeichen wartet die beste Woche

Aus astrologischer Sicht hält die kommende Woche also einiges für uns bereit. Jetzt kommt es nur darauf an, wie wir die Kraft der Sterne für uns nutzen. Für welche drei Sternzeichen das Horoskop die beste Woche verspricht, erfährst du im Video.