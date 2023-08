Wochen-Horoskop ab 7.8.2023: 3 Sternzeichen werden jetzt vom Universum inspiriert

Ein wahres Sommer-Hoch trägt die Sternzeichen durch eine besonders gut gelaunte Woche – und schenkt dreien von ihnen dabei ganz außerordentliche Unterstützung.

Das kosmische Himmelsspektakel bleibt weiter in Bewegung: Nach dem eindrucksvollen Supermond Anfang August und dem bestärkendem Einfluss der Löwe-Sonne, könnte man meinen, dass das Universum sich in dieser Woche eher von seiner ruhigen Seite zeigt. Die Planeten unseres Sonnensystems senden stabile und vertraute Energien, als ob sie uns sanft in eine Woche des Gleichgewichts und der Vorhersehbarkeit wiegen wollten. Aber es wäre ein Fehler, sich davon täuschen zu lassen.

Sternschnuppen-Regen offenbart unsere Sehnsüchte

Denn hoch am Himmel, fast unsichtbar, wartet ein ganz besonderes Ereignis auf seinen großen Auftritt: Dort tänzeln die Perseiden, diese spektakulären Sternschnuppen, die den Höhepunkt ihrer Aktivität um den 12. August erreichen werden. Sie ziehen ihre Bahnen und versprengen ihre kosmischen Spuren über unser Firmament. Obwohl sie physisch klein sind, haben die Perseiden die bemerkenswerte Fähigkeit, das Unscheinbare zu beleuchten: Unsere tiefsten Wünsche und Träume. Sie verankern diese Sehnsüchte in unserem Bewusstsein und bringen vielen Sternzeichen die Klarheit, um ihre Ziele endlich genau zu erkennen und in Angriff zu nehmen.

Wochen-Horoskop ab 7.8.2023: Drei Sternzeichen werden besonders bestärkt

Trotz der weitverbreiteten Auffassung, dass Sternschnuppen nur flüchtige, vergängliche Momente sind, haben die Perseiden einen tiefgreifenden Effekt auf uns. Sie sind zwar nicht mächtig genug, um uns aus unserer Mitte zu reißen, doch ihr positiver Einfluss hilft vielen von uns, uns selbst besser zu verstehen. Diese Woche werden einige Sternzeichen besonders von diesen kosmischen Bedingungen profitieren. Es ist eine Zeit des Nachdenkens, des Träumens und des Neubeginns. Es ist, als ob das Universum uns daran erinnert, immer wieder nach den Sternen zu greifen. Vor allem drei Sternzeichen werden dabei ganz besonders inspiriert – im Video seht ihr, auf wen eine außergewöhnliche Woche wartet.