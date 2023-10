Am 9. Oktober startet eine aufregende Woche für alle Sternzeichen, die dreien von ihnen ganz besondere Glücksmomente bringt.

Der Oktober ist in vollem Gange, und während das Wetter unbeständig sein mag, scheint für einige Sternzeichen die Sonne besonders hell. Ob in der Liebe, im Beruf oder in der Freizeit – für manche läuft jetzt einfach alles rund.

Wochen-Horoskop ab 9.10.2023: 3 Sternzeichen haben jetzt eine Erfolgssträhne

Es gibt Zeiten, in denen die Sterne einfach perfekt für uns stehen – wie etwa diese Woche für drei Sternzeichen: Sie können sich auf Erfolgserlebnisse, Liebe und vielleicht sogar eine kleine Überraschung freuen. Welche das sind? Seht selbst im Video und erfahrt, ob auch euer Sternzeichen zu den Glücklichen gehört.