Wochen-Horoskop ab dem 20.11.: 3 Sternzeichen haben laut Horoskop die besten Tage

Welche Sternzeichen in der Woche ab dem 20.11. ganz besonders in der Gunst der Sterne stehen und damit die beste Woche haben, verraten wir dir hier.

Eine neue Woche steht schon in den Startlöchern und damit auch neue Planetenkonstellationen, die für für gute kosmische Energien sorgen. So wandern schon am Wochenbeginn die Sonne und der Mars vom tiefgründigenSkorpion in den abenteuerlustigen Schützen. Was das bedeutet? Jede Menge Power, Lebensfreude, Neugier und Energie. Unser Zutrauen in unsere eigenen Fähigkeiten wächst, wir sind motiviert und nehmen gut gelaunt unser eigenes Glück in die Hand. Daher heißt das Motto für die kommende Woche: zugreifen, mutig sein und Chancen nutzen.

3 Sternzeichen werden ab dem 20.11. ganz besonders vom Universum begünstigt

Widder

Diese Woche steht im Zeichen des Aufbruchs und der Energie für die Widder. Sie nutzen die Gelegenheit, um langgehegte Pläne in die Tat umzusetzen, wobei ihnen ihr natürlicher Mut und ihre Entschlossenheit besonders zugutekommen. Zusätzlich facht Merkur ihren Ehrgeiz noch weiter an. Hochmotiviert wie sie jetzt gerade sind, ist es kein Wunder, dass sie jetzt fast alles erreichen, was sie sich vornehmen!

Waage

Die Sterne meinen es gut mit der Waage und präsentieren eine Woche, die wie für sie gemacht scheint. Die Waagen dürfen sich auf eine harmonische und ausgeglichene Woche freuen. Ihre charmante und diplomatische Art kommt ihnen in beruflichen und privaten Angelegenheiten zugute, und jetzt ist für sie auch die perfekte Zeit, um sich in ihrer Kreativität zu entfalten. Viele schlummernde Talente warten jetzt nur darauf, von ihnen geweckt zu werden!

Wassermann

Wassermänner sind diese Woche von Optimismus und Abenteuerlust erfüllt und lassen sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Spielend können sie das Große und Ganze sehen, und so auch langfristige Ziele entspannt in Angriff nehmen. Selbstbewusst lösen sie alle Schwierigkeiten, die ihnen dabei in den Weg kommen und können sich schon bald über großen Erfolg freuen. Außerdem steht Venus in der Waage: Beste Sterne für die Liebe also.