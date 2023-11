Starke Sterne Drei Sternzeichen erleben ab dem 10.11. ein grandioses Wochenende

Glücksgefühle, Schmetterlinge und strahlendes Selbstbewusstsein: Drei Sternzeichen sind am Wochenende mit Traumsternen gesegnet.

Für das Wochenende hat sich das Universum richtig ins Zeug gelegt und hält tolle Impulse für alle Sternzeichen bereit. Vor allem in der Liebe sorgt Venus, die sich seit 8.11. in der kreativen Waage befindet, für Romantik und Harmonie. Außerdem wechselt am 10.11. Merkur vom Skorpion in den Schützen. Es warten neue Erkenntnisse, aber auch ganz viel Abenteuerlust und Neugierde, Neues zu entdecken. Eine tolle kosmische Mischung, die uns am Wochenende das Leben versüßt.

Drei Sternzeichen werden ganz besonders begünstigt und dürfen sich schon jetzt auf die kommenden Tage freuen.

Diese Sternzeichen erleben ab dem 10.11. ein wunderbares Wochenende

Widder

Widder stehen gerade auf der Siegerseite, wenn man den Blick in die Sterne richtet. Erst Venus in der Waage, dann Merkur im Schützen. Beide Konstellationen sind wahre Glücksbringer für dich. Während Venus sich um dein Liebesleben kümmert, sorgt Kommunikationsplanet Merkur dafür, dass Missverständnisse und Ungereimtheiten geklärt werden. Statt November-müde bist du voller Energie und steckst andere damit an. Du stehst in gutem Kontakt mit deinen Lieben und hast für ihre Belange stets ein offenes Ohr. Kein Wunder, dass auch andere deine Nähe suchen und das zeigt sich auch im Liebesleben. Venus hat Leidenschaftliches im Sinn – es lohnt sich, die Augen offen zu halten.

Waage

Waagen dürfen sich am Wochenende vor allem auf ganz viel Liebe freuen. Venus im eigenen Zeichen sorgt für traumhafte, harmonische Tage mit deinem:r Partner:in. Ihr seid euch sehr nah und genießt die Zweisamkeit in vollen Zügen. Merkur unterstützt bei klarer Kommunikation, sodass auch keine Missverständnisse die Romantik trüben können. Insgesamt bist du gerade ganz mit dir im Reinen und sehr überzeugend, wenn es um deine Belange geht. Eigenschaften, die auch Singles zu Gute kommen und möglicherweise zu interessanten Bekanntschaften führen. Sternstunden, auf die Waagen sich freuen können.

Zwillinge

Herrscherplanet Merkur hält aktuell seine Hände über seinen Schützling, den Zwilling, und sorgt zum Wochenende für einen Energieschub, der dich ganz weit nach vorne katapultiert. Projekte, die du jetzt anschieben willst, oder die du vielleicht schon länger vor dir hergeschoben hast, gehst du jetzt hochmotiviert an. Der Erfolg wird nicht lange auf sich warten lassen. Damit die Liebe vor lauter Tatendrang aber nicht zu kurz kommt, passt Venus gut auf dich und deine Beziehungen auf. Mit diesen Sternen starten Zwillinge jedenfalls wie eine Rakete ins Wochenende. Jetzt kannst du allen zeigen, was in dir steckt. Sie werden beeindruckt sein!

