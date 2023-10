Wochenend-Horoskop ab 13.10.2023: 3 Sternzeichen wachsen jetzt über sich hinaus

Das zweite Oktober-Wochenende bringt eine neue Mondphase mit sich - und für drei Sternzeichen ganz besondere Glücksmomente.

Das Wochenende steht vor der Tür und die Sterne könnten für einige von uns nicht günstiger stehen! Besonders für drei Sternzeichen läuft es dieses Wochenende besonders gut: Sie bekommen unerwartete Unterstützung vom Universum, die ihnen viel Glück bringt!

Wochenend-Horoskop ab 13.10.2023: 3 Sternzeichen werden von den Sternen reich beschenkt

Egal, ob in der Liebe, im Beruf oder bei anderen persönlichen Anliegen – die Sterne sind für diese Sternzeichen in der besten Konstellation für einen Glücksschub. Welche Sternzeichen das sind und was genau sie erwartet, erfahrt ihr im Video!