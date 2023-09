Wochenend-Horoskop ab 15.9.2023: 3 Sternzeichen haben jetzt besonders viel Glück

Das Wochenende bringt mit dem Neumond viel Inspiration und neue Ideen für die Sternzeichen – und schenkt dreien von ihnen jetzt ganz außerordentliche Erlebnisse.

Wochenendstimmung und Neumond-Magie treffen aufeinander: Das anstehende Wochenende ist aus astrologischer Sicht ein wichtiger Wendepunkt für viele Sternzeichen. Vor allem für drei von ihnen hat das Univerum eine besondere Unterstützung geplant, auf die sie sich schon jetzt freuen können.

Wochenend-Horoskop ab 15.9.2023: 3 Sternzeichen erleben ein Top-Wochenende

Was alles ist am Himmel in Bewegung? Der 15. September markiert nicht nur den Start ins Wochenende, sondern dank eines Neumonds auch den Beginn eines frischen Mondzyklus. Und als wäre das nicht genug, wird der Kommunikationsplanet Merkur wieder direktläufig, was für mehr Ruhe und bessere Kommunikation bei den Sternzeichen sorgt. Im Video seht ihr, wer nun besonders viel Rückenwind vom Universum erhält, was für ein Wochenende ohne Gleichen sorgt.