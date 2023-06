Das Wochenende bringt viele Sternzeichen im besten Sinne aus ihrer Komfortzone – und beflügelt drei von ihnen dabei ganz besonders.

Es geschieht so einiges aus astrologischer Sicht am dritten Juni-Wochenende des Jahres: Der Neumond im Zeichen der Zwillinge am 18.6. schenkt den Sternzeichen neue Impulse; gleichzeitig halten die Einflüsse der vorherigen Wochenenden an: Sommer, Sonne und Lebenslust stehen im Mittelpunkt und beflügeln uns auch über den Sonntag hinaus – und drei Sternzeichen ganz besonders stark.

Wochenend-Horoskop ab 16.6.2023: 3 Sternzeichen kriegen besondere Unterstützung

Dabei macht sich eine markante Laune des Universums bemerkbar: Die Kombination aus der feurigen Energie von Mars und Venus im Löwen sowie dem klaren Denken von Merkur in den Zwillingen verspricht vor allem drei Sternzeichen ein äußerst günstiges Wochenende. Im Video seht ihr, wer sich schon auf außergewöhnlich schöne Tage gefasst machen kann!