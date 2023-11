Wochenend-Horoskop ab 17.11. 3 Sternzeichen haben ein Wochenende voller Glücksmomente

Am Wochenende dürfen wir uns auf positive, verbindende und aktivierende Energien freuen. Welchen Sternzeichen laut Horoskop das beste Wochenende bevorsteht, liest du hier.

Zum Wochenende treffen Mars und Sonne aufeinander und kreieren eine kraftvolle Energie, die wir ganz aktiv für uns selbst nutzen können, um Wünsche und Visionen tatkräftig auf den Weg zu bringen. Jetzt können wir richtig anpacken und uns für all das einsetzen, was sich erfüllen darf. Sport, Abenteuer, Ausflüge? An diesem Wochenende zieht es uns vermehrt raus, um etwas zu erleben. Möglicherweise fühlst du dich aber auch etwas überfordert, dann ist ein Tag auf der Couch genau das Richtige für dich. Positive Energie sendet uns außerdem der Mond im Wassermann. Er steht für alles Verbindende und Zukunftsgerichtete. Ein tolles Wochenende, um sich mit den Liebsten zu umgeben. Drei Sternzeichen profitieren besonders von den positiven Energien in den kommenden Tagen.

Diese Sternzeichen dürfen sich auf das tollste Wochenende ab 17.11. freuen

Widder

Venus und Merkur stehen günstig zu deinem Zeichen, lieber Widder. Du fühlst dich geborgen, geliebt und spürst eine starke Verbundenheit mit denen, die dir am Herzen liegen. Dich mit deinen Liebsten zu umgeben, schenkt dir neue Kraft und lässt dich kleinere Probleme schnell vergessen. Die Konstellation der beiden Planeten verleiht dir außerdem eine besonders charismatische Ausstrahlung. In Verbindung mit Entschlossenheit und Tatkraft durch Mars und Sonne gelingt es dir spielend, dich für deine Belange stark zu machen, Neues auf den Weg zu bringen und dich auf das einzulassen, was da für dich kommen mag.

Krebs

Alles geht seinen Gang, und Krebse können sich am Wochenende entspannt zurücklehnen. Deine Beziehung tut dir gut, du spürst den Rückhalt deiner Familie und genießt es, dass es gerade keine großen Sorgen gibt, denen du deine Aufmerksamkeit schenken musst. Ganz im Gegenteil, möglicherweise wartet sogar eine schöne Überraschung auf dich. Auch für spannende Herausforderungen bist du bereit. Schließlich darf es bei all dem November-Grau ruhig ein bisschen bunter in deinem Leben zugehen. Du bist neugierig und aufgeschlossen, Neues auszuprobieren. Mars und Sonne unterstützen dich dabei, dein Leben aktiv zu gestalten.

Skorpion

Beschwingt, kraftvoll und gut gelaunt starten Skorpione ins Wochenende. Couch und Entspannen? Auf keinen Fall! Du brauchst jetzt Action und Abwechslung, hast Lust auf spannende Begegnungen und die Gesellschaft derer, die dir wichtig sind. Möglicherweise hat das Wochenende sogar eine Liebesüberraschung für dich parat. Also raus mit dir ins bunte Leben und dabei Augen offen halten. Vielleicht fliegen bald die Schmetterlinge.

