Das Wochenende bringt den Sternzeichen Zufriedenheit und Harmonie – und unterstützt dabei drei von ihnen besonders stark.

Die dritte Augustwoche neigt sich dem Ende zu und bringt den Sternzeichen zum Wochenende noch einmal viel Harmonie und schöne Augenblicke. Während der Einfluss der Perseiden langsam abklingt und die Sonne sich an den Rand des Löwen Richtung Jungfrau bewegt, nimmt der Mond gemächlich Anlauf für den Blue Moon am Monatsende. Keine Frage: Das Wochenende steht, zumindest verhältnismäßig, unter ruhigen Sternen – eine angenehme Abwechslung in diesem Astro-Supermonat.

Wochenend-Horoskop ab 18.8.2023: Tiefe Zufriedenheit und pures Glück

Für drei bestimmte Sternzeichen verspricht dieses Wochenende etwas ganz Besonderes zu werden. Diese Zeichen können laut Horoskop in dieser friedvollen Atmosphäre besonders gut entspannen und die Schönheit des Lebens in sich und um sich herum intensiv spüren. Es sind die Tage, an denen das Universum zu diesen Sternzeichen zu sagen scheint: "Atme tief ein, lass los und genieße".

Woran liegt das? Vielleicht daran, dass sie genau wissen, wie man die kleinen Dinge des Lebens schätzt, oder daran, dass sie jetzt eine besondere Verbindung zur Natur und ihrer Umgebung haben. Diese Sternzeichen werden das Wochenende als eine Art Mini-Urlaub für die Seele erleben - fast, als ob die Sterne ihnen eine Auszeit schenken möchten, die lange in Erinnerung bleiben wird.

Positive Energien für alle Sternzeichen

Das bedeutet natürlich nicht, dass die anderen Sternzeichen kein wundervolles Wochenende haben können. Im Gegenteil: Das Universum hat für jeden von uns seine eigenen Pläne, und jeder Tag bietet ihnen allen neue Möglichkeiten für Freude und Glück. Aber für diese drei Sternzeichen scheint es, als würde das Wochenende vom 18. bis zum 20. August eine besondere Energie mitbringen, die sie auf einer tiefen persönlichen Ebene spüren können.

Möchtest du wissen, welche Sternzeichen zu den glücklichen gehören, die ein besonders erfüllendes Wochenende erleben werden? Im Video erfährst du die Antwort!