Das letzte Wochenende der Waagesaison wird noch einmal von Harmonie und Zuversicht geprägt sein. Welche Sternzeichen laut Horoskop ganz besonders schöne Tage haben, liest du hier.

Die Tage werden zurzeit zwar deutlich kürzer im Hinblick auf die Stunden, an denen wir Tageslicht zur Verfügung haben, aber kann es sein, dass die Wochen länger werden? Auf jeden Fall ist es spätestens freitags höchste Zeit fürs Wochenende – und diese Woche ist das nicht anders.

Vor uns liegt bereits das letzte Wochenende der Waagesaison, denn kommende Woche wechselt die Sonne in Skorpion. Wir verspüren jetzt noch einmal ein starkes Bedürfnis nach Ruhe und Harmonie, möchten uns dabei aber unbedingt mit anderen Menschen verbunden fühlen, uns austauschen und gegenseitig inspirieren.

Die Jungfrau-Einflüsse der Venus können dieses vorherrschende Grundgefühl mitunter stören und zu inneren Konflikten führen: Wir betrachten unsere Beziehungen nun kritisch und rational, hinterfragen sehr genau, was wir gewinnen und was wir einzahlen – was hier und da Konfrontation statt Harmonie bewirken kann.

Hatte Merkur in diesem Zwiespalt bislang aus der Waage heraus eine eher schlichtende Wirkung und stärkte unsere harmoniesuchende Seite, könnte er den Konflikt ab Sonntag möglicherweise anheizen: Am 22. Oktober wandert der Kommunikationsplanet der Sonne ins Wasserzeichen Skorpion – zwischenmenschliches Miteinander wird nun unberechenbarer, unsere Einstellung zu anderen launischer und komplexer. Von daher: Genießen wir dieses Wochenende noch einmal den beruhigenden Waage-Merkur, ehe es unter dem Skorpion-Merkur turbulenter werden kann.

Folgende Sternzeichen können aus den aktuellen kosmischen Voraussetzungen laut Horoskop an diesem Wochenende besonders profitieren.

Horoskop: 3 Sternzeichen, denen das harmonischste Wochenende bevorsteht

Steinbock

Mit dem Mond in ihrem Zeichen können Steinböcke dieses Wochenende mit ihren Gefühlen in Kontakt treten und sich mit sich selbst auseinandersetzen. Das passt gut, da dir momentan ohnehin nicht nach Abenteuer und groß angelegten Unternehmungen ist. Vertraute, dir nahestehende Menschen können deine Sicht, insbesondere deine Selbstwahrnehmung, nun erheblich bereichern und ergänzen.

Krebs

Für Krebse steht am Wochenende im Mittelpunkt, Frieden zu schließen. Frieden mit sich selbst, mit den Mitmenschen, damit, dass die Welt so ist, wie sie ist. Du verspürst ein starkes Bedürfnis nach Akzeptanz, in dem du gleichermaßen Weisheit wie Glück erahnst. Was hindert dich daran, auf dieses Bedürfnis einzugehen.

Waage

Waagen befinden sich in diesen Tagen in einer Art Endzeitstimmung – allerdings in einer durchaus positiven Weise. Du siehst und fühlst jetzt den ständigen Wandel, in dir und um dich herum, und kannst in diesem Wandel Heimat, Stabilität und Sicherheit finden. Dass alles vergänglich ist, hat zwar auf der einen Seite etwas Trauriges. Auf der anderen Seite ist es aber beruhigend, sich darauf verlassen zu können.

Verwendete Quellen: astromedizin.info, mondrausch.com, BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop