Mars und Sonne im Schützen, Mond im Stier: Welchen Sternzeichen bringt diese Planetenkombination am Wochenende besonders viel Glück?

Das Wochenende steht ganz im Zeichen des Schützen. Nicht nur sind wir gerade mit dem Wechsel der Sonne vom tiefgründigen Skorpion in den optimistischen Schützen in die Schützen-Saison gestartet, auch Mars wandert am Freitag, dem 24.11., in das Feuerzeichen.

Eine tolle Kombination, denn der Planet der Aktivität verstärkt die Schützen-Energie umso mehr und wir bekommen wieder einen frischen Drive, Dinge anzugehen, an unseren Zielen zu arbeiten und spüren eine neue Freiheit und Motivation. Außerdem befindet sich der Mond das ganze Wochenende über im sinnlichen Stier und das heißt: Wohlfühlen, Selfcare und Genießen stehen ganz oben auf unseren Prio-Listen.

Doch welche Sternzeichen dürfen sich ganz besonders über die positiven Energien freuen?

3 Sternzeichen haben das beste Wochenende laut Horoskop

Krebs

Krebse können sich am Wochenende ganz besonders auf ihre Intuition und ihr Gespür verlassen. Gibt es ein Problem, dass aus der Welt geschafft werden muss? Dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, ebenso dafür, deine Zukunft zu planen. Ziele, Träume, Wünsche? Die Schützen-Energie unterstützt dich dabei, die ersten Schritte in diese Richtung zu gehen und hochmotiviert Dinge anzustossen. Und zwischendurch ruhig auch mal die Seele baumeln lassen und das Gefühl der Freiheit und Zufriedenheit richtig genießen.

Schütze

Schützen sind am Wochenende wahre Glückskinder. Wie sollte es auch anders sein mit Sonne und Mars im eigenen Zeichen. Mit jeder Menge Power und Motivation gehst du deine ehrgeizigen Ziele an. Die Sternenkonstellation sorgt aber auch für Überraschungen, die dich sehr glücklich machen und sogar für deine Zukunft wegweisend sein könnten. Also schön die Augen offen halten, lieber Schütze.

Zwilling

Gute Laune und ein positives Mindset: damit starten Zwillinge ins Wochenende. Vor allem Sonne und Merkur haben die ein oder andere Überraschung und Chance für dich dabei, solange du bereit bist, das Glück in dein Leben zu lassen und Neues zu entdecken. Mars im Schützen ist dir ein guter Wegweiser, der dich dabei unterstützt, genau zu erkennen, was du willst und wie du es in die Tat umsetzen kannst.

Quellen: Questico.de, sodiac.de, mondrausch.de