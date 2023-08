Die erste Augustwoche neigt sich dem Ende zu – und bringt drei Sternzeichen ein außergewöhnlich schönes Wochenende, das sie in vollen Zügen genießen.

Klar, alle blicken dem Wochenende mit Vorfreude entgegen, doch für einige Sternzeichen wird es ab dem 4. August 2023 ganz besonders magisch. Während die kosmischen Energien am Wochenende für alle von uns positive Effekte mit sich bringen, tanzen sie für drei bestimmte Sternzeichen im perfekten Rhythmus und lassen ihre Herzen höherschlagen.

Wochenend-Horoskop ab 4.8.2023: Drei Sternzeichen im Glücksrausch der Sterne

Ob es an der sommerlichen Energie liegt oder an einer besonderen Sternenkonstellation – diese drei Sternzeichen können sich auf ein Wochenende voller Begeisterung, Lachen und vielleicht sogar so manch kleines Wunder freuen. Im Video erfahrt ihr, wer jetzt vom Universum besonders bevorzugt wird!