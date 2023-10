Das erste Oktober-Wochenende steht ganz im Zeichen von Liebesplanet Venus und bringt vor allem drei Sternzeichen Leidenschaft und Herzklopfen.

Das Wochenende steht vor der Tür und mit ihm besonders gute Chancen, sich in der Liebe überraschen zu lassen. Vor allem drei Sternzeichen sollten jetzt aufmerksam in den nächsten Tagen sein, denn die Sterne haben für sie eine kleine romantische Überraschung parat.

Wochenend-Horoskop ab 6.10.2023: Diese 3 Sternzeichen sollten jetzt die Augen offen halten

Die Romantik kommt in diesen Tagen völlig unerwartet: Es könnten alte Liebschaften zurückkehren oder neue Begegnungen das Herz höherschlagen lassen. Wer weiß, vielleicht steht sogar eine Hochzeit oder ein Heiratsantrag in den Sternen? Im Video erfahrt ihr, welche drei Sternzeichen jetzt in Sachen Liebe besonders viel Glück haben werden.