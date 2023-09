Wochenend-Horoskop ab 8.9.2023: Auf 3 Sternzeichen wartet neues Glück

Das Wochenende steht kurz vor der Tür und drei Sternzeichen dürfen sich auf eine ordentliche Portion Glück freuen. Wir verraten dir, was auf sie zukommt.

Glück im Beruf und in der Liebe? Dieser Traum ist für drei Sternzeichen an diesem Wochenende zum Greifen nah. Denn für sie werden jetzt nicht nur Erholung, Zweisamkeit und ruhige Stunden eintreten, auch so manche Träume werden an diesen Tagen für viele von ihnen in Erfüllung gehen.

Wochenend-Horoskop ab 8.9.2023: Auf diese drei Sternzeichen wartet eine große Veränderung

Nach einer Woche voller Stress und Kopfzerbrechen tritt nun die Zeit ein, die große Veränderungen mit sich bringt. Im Video erfährst du, welche drei Sternzeichen mit viel Glück rechnen dürfen.