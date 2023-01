Ein neues Wochenende im neuen Jahr steht bevor und mit ihm stehen die Planeten für drei der Sternzeichen besonders günstig.

Das kommende Wochenende verspricht viel Harmonie und Glückseligkeit. Denn die Planeten Venus, Jupiter und Saturn stehen auf Seiten der drei Sternzeichen Fische, Widder und Wassermann. Eine kosmisch-schöne Konstellation, die diese drei Sternzeichen mit reichlich Glück beschenkt.

Fische

Der Liebesplanet Venus ist am Freitag bei den Fischen gelandet und beschert dem Sternzeichen in den nächsten Wochen ein Hoch an Gefühlen. Pünktlich zum Wochenende kann sich das Tierkreiszeichen die dazugehörige rosarote Brille aufsetzen und seine Fühler ausstrecken, denn die Energien der Venus verstärken die ohnehin emphatische und liebevolle Ausstrahlung. Nicht wundern, wenn du in nächster Zeit etwas empfindsamer bist – aber Vorsicht vor trügerischen Illusionen. Du neigst dazu, dich schnell Sachen hinzugeben und dich zu verrennen. Bleib also weiterhin wachsam, wenn es um die potenzielle Partner:innenwahl geht.

Widder

Das Sternzeichen Widder erwartet ein Wochenende voller wertvoller Momente, die viel zum eigenen Wohlbefinden beitragen. Zeit wird’s, denn du hast aufregende Wochen hinter dir. Der antriebsvolle Einfluss des Planeten Jupiter steht dir dabei zur Seite und sorgt dafür, dass du am Wochenende ausgelassen bist und dich ganz der Entspannung hingeben kannst.

Wassermann

Das Sternzeichen Wassermann ist dem Einfluss von Saturn ausgesetzt – dem Hüter der Stabilität. Alle Wassermann-Geborenen dürfen sich am Wochenende also darauf einstellen, dass alles, was sie sich vorgenommen haben, funktioniert. Außerdem sorgt der Planet der Verlässlichkeit dafür, dass die manifestierten Gedanken einen Weg zu dem Sternzeichen finden werden.

Es steht also ein vielversprechendes Wochenende bevor! Mit Unterstützung der Planeten Venus, Jupiter und Saturn ist es also besonders einfach, den Alltag kurz hinter sich zu lassen und neue Wege des Glücks zu entdecken. Lasst uns also gemeinsam unser Wochenende genießen!

