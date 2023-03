Wochenendhoroskop 3 Sternzeichen, die am Wochenende dringend ihre Akkus aufladen sollten

Der März ist der Monat mit den größten astrologischen Veränderungen und das bekommen wir auch zu spüren. Zeit nochmal ein wenig in uns zu gehen und zur Ruhe zu kommen, bevor die wilde Achterbahnfahrt losgeht. Vor allem diese drei Sternzeichen sollten dringend ihre Reserven wieder aufladen.

Nicht nur der graue Winter schlägt uns auf die Stimmung, die Sternenkonstellation tut ihr Übriges dazu. Vielleicht hast du es auch schon gespürt: In der Fische-Zeit sind wir oft müde, fühlen uns erschöpft und sehnen uns nach Ruhe. Gleichzeitig tritt der Mond bald in den Stier – eine Zeit, in der es auch darum geht, sich wieder richtig zu spüren und sich mit sich selbst zu verbinden. Genau das haben drei Sternzeichen ganz besonders nötig, damit ihre Akkus nicht schon zu Beginn des Monats leer laufen. Daher tut dieses Wochenende alles gut, was sie zur Ruhe kommen lässt.

Stier

Das Wochenende mit Mond im eigenen Zeichen sorgt dafür, dass der Stier sich richtig spürt und wieder bei sich selbst ankommt. Yoga, Meditation, Sauna oder andere Wohlfühlmomente helfen dabei, dass sich das Sternzeichen wieder wohl in seiner Haut fühlt. Ein ruhiges Wochenende tut dem Stier daher ganz besonders gut, um sich zu erholen und wieder in die eigene Kraft zu kommen und sich dann bald wieder den persönlichen Zielen zu widmen.

Löwe

Der Löwe muss dieses Wochenende einmal raus aus seiner Höhle, um frische Energie zu tanken. Daher verbringen sie das Wochenende am besten in der Natur und fühlen sich als Teil davon. Wandern durch die Berge, Spazieren im Park oder Joggen im Wald beruhigen Geist und Körper und lassen den wilden Löwen wieder zur Ruhe kommen, damit er ab der kommenden Woche wieder mehr auf sein Herz und seine Intuition hören kann.

Jungfrau

Die kreative Jungfrau braucht jetzt vor allem Ruhe und Muße, um die eigene Stimme wahrnehmen zu können. Dieses Wochenende bietet sich besonders an, um sich zurückzuziehen, zu reflektieren und zu überlegen, wie es in bestimmten Situationen für sie weitergeht. Trubel und Hektik dürfen daher erst mal vor der Tür bleiben, während Jungfrauen das Wochenende gemütlich und langsam angehen und die Akkus wieder aufladen.

Verwendete Quelle: BRIGITTE Zweiwochenhoroskop