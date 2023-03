Wochenendhoroskop 3 Sternzeichen, die auf ihre innere Stimme hören sollten

Die Woche ist fast geschafft, und Erholung steht auf dem Programm. Wie die aussieht? Das entscheidet natürlich jede:r für sich. Welche drei Sternzeichen am Wochenende besonders auf ihre innere Stimme hören sollten, liest du hier.

Fast geschafft. Endlich Zeit zum Erholen, oder nicht? Was gerade guttut, ob wir soziale Kontakte und Action oder aber richtig viel Ruhe brauchen, sagt uns unsere innere Stimme eigentlich ziemlich deutlich. Wir müssen nur auf sie hören – am Wochenende sollten das ganz besonders diese drei Sternzeichen tun, damit sie wieder ganz in ihre Kraft kommen.

Steinbock

In Job und Liebe läuft es gerade ziemlich rund beim Steinbock. Gute Gespräche, liebevoller Umgang und Zärtlichkeit sorgen für eine wertvolle Verbindung bei Paaren. Singles hingegen versuchen noch, dem mysteriösen Schwarm auf die Schliche zu kommen. Hier hilft: Bauchgefühl statt Kopfkino! Sagt die Intuition nein, dann lieber die Finger von dem Menschen lassen und stattdessen besser wieder Fokus auf dich selbst und das, was du an diesem Wochenende ganz besonders brauchst. Statt des Arbarbeitens der To-do-Listen sollten Steinböcke lieber ein Relaxprogramm starten. Wenn du ehrlich zu dir bist, sagt dir das sicher auch deine innere Stimme, dass Ruhe jetzt richtig wohltut. Sauna, Wellness oder Sofa – Hauptsache, so wenig Stress wie möglich.

Wassermann

Wassermänner wollen aktuell auf jeder Welle mitsurfen. Ihr Hunger nach Action und Erlebnissen ist groß. Auch im Job geben sie Vollgas und fahren damit jede Menge Erfolge ein. Doch Vorsicht, dass die Energie-Reserven nicht auf Null fallen. Daher lieber dieses Wochenende ein wenig die Handbremse ziehen und auftanken. Auch wenn ein Sonne-Merkur-Jupiter-Mix dich mit großer Nervenstärke und einer Extraportion Optimismus versorgt und gerade alles zu gelingen scheint, hör ruhig ab und an auf deine innere Stimme und schau, dass du dir selbst Ruhepole schaffst, wenn sie dich alarmiert, statt über deine Grenzen zu gehen.

Waage

Die Woche hatte es in sich und steckt der Waage noch ganz schön in den Knochen. Vielleicht gab es Stress in der Beziehung, unter Freund:innen, und auch der Job hatte einiges an Herausforderungen zu bieten? Dann wird es Zeit, die Woche abzuschließen, alles Negative hinter sich zu lassen und sich wieder ganz mit sich selbst zu verbinden, statt andere in den Fokus zu rücken. Was brauchst du? Was tut dir gut? Füße hoch und Chillmodus oder lieber ein gemütlicher Kaffee mit geliebten Menschen? Deine Intuition sagt dir jetzt ziemlich deutlich, was du brauchst und worauf du getrost verzichten kannst. Hinhören!