Wochenendhoroskop 3 Sternzeichen, die sich auf Romantik pur freuen können

Horoskop: Kaum ist der Frühling da, flattern auch wieder die Schmetterlinge. Bei welchen Sternzeichen es am Wochenende ganz romantisch wird, liest du hier.

Mit den steigenden Temperaturen steigt auch das Liebesbarometer und die Gefühle fahren Achterbahn. Neue, frische Energie beflügelt nicht nur Singles, sondern lässt auch Beziehungen wieder neu erblühen. Während die einen am Wochenende unbedingt ausgehen und sich dem Leben hingeben sollten, können sich Paare auf romantische Stunden zu zweit freuen. Vor allem für diese drei Sternzeichen hält das Universum ganz viel Liebe bereit.

Stier

Auf ein Wochenende voller Höhenflüge können sich Stiere freuen. Während Paare wieder ihre Gefühle füreinander intensivieren, erleben Singles prickelnde Abenteuer und heiße Flirts. Venus lässt sie Strahlen, wodurch andere wie von Zauberhand angezogen werden. Sie leben auf, sind gut gelaunt und trauen sich einfach mehr zu. Und Selbstbewusstsein ist bekanntlich sexy. Kein Wunder, dass das Wochenende romantische Stunden verspricht, gewürzt mit einer guten Prise Erotik.

Krebs

Auch die sensiblen Krebse profitieren am Wochenende von den romantischen Impulsen, die Venus sendet. So verwöhnen sie ihre:n Partner:in und zeigen sich zärtlich und einfühlsam. Gemeinsame Zeit, beispielsweise bei einem romantischen Dinner bringt sie wieder näher zu einander und gibt Raum für tiefsinnige Gespräche. Das tut nicht nur dem:der Partner:in gut, sondern auch der Beziehung zwischen beiden. Doch nicht nur Paare, sondern auch Singles sind voll auf dem Romantikkurs unterwegs. Neue, potentielle Beziehungsmenschen könnten in ihr Leben treten. Das Bauchgefühl zeigt hier direkt an, ob der oder diejenige passt. Bitte unbedingt darauf hören.

Waage

Bei der Waage läuft es gerade richtig rund. Die Partnerschaft gestaltet sich mehr als entspannt und harmonisch, was romantische Gefühle wieder aufflammen lässt und mit dem gewissen erotischen Knistern verfeinert, sodass einem Wochenende im Bett nichts entgegensteht. Doch auch Singles dürfen sich Dank ihres strahlenden Charismas auf romantische Vibes freuen: Beim Flirten ergreifen sie jede Chance auf flirty Momente und ihre Initiative wird belohnt.

Quelle: Brigitte Wochenhoroskop