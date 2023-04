Wochenendhoroskop: 3 Sternzeichen, die sich inneren Konflikten stellen sollten

Mit inneren Konflikten ist es so eine Sache: Je länger wir sie verdrängen, desto größer und schwerer werden sie. Für drei Sternzeichen ist am Wochenende die Zeit gekommen, sich ihren Themen zu stellen.

Themen und Entscheidungen, die weitreichende Konsequenzen haben können oder die sich unangenehm anfühlen, schieben wir oft lieber beiseite, statt uns mit ihnen auseinanderzusetzen. Doch diese drei Sternzeichen sollten dieses Wochenende einmal genau hinsehen und sich ihren inneren Konflikten stellen. Denn die bevorstehende Sonnenfinsternis am 20. April wirft schon ihre Schatten voraus und wühlt einiges auf, das bislang verdrängt worden ist.

Waage

Das Wochenende könnte ein wenig ungemütlich für Waagen werden und sich in die ein oder andere Richtung entwickeln – vor allem in Liebesfragen. Vielleicht spürst du schon länger eine gewisse Unruhe und quälst dich mit der Frage, ob das aktuell das Richtige für dich ist? Möglicherweise sind spannende, neue Menschen in dein Leben getreten, die nun alles einmal durchrütteln und dich innerlich stark aufwühlen? Sich damit einmal konkret auseinander zu setzen, hilft dir am Wochenende, wieder mehr Klarheit zu erlangen. Vielleicht stellt sich der innere Aufruhr auch nur als ein kleines Strohfeuer heraus, dass du dann beruhigt löschen kannst. Wenn nicht, gilt es sich die eigenen Wünsche und Bedürfnisse klar vor Augen zu halten, ins Gespräch zu gehen um eine Balance zu finden, die dir wieder mehr Ruhe verschafft. Kompromisse gehören dazu.

Jungfrau

Jungfrauen spüren am Wochenende deutlich, dass es in ihrer inneren Kiste der Pandora ordentlich rappelt. Alles, was bisher verdrängt wurde, will angesehen werden und bahnt sich langsam aber stetig seinen Weg an die Oberfläche. Das können Themen in der Partnerschaft sein, unaufgeräumte Streitigkeiten unter Freunden oder Bedürfnisse, die bisher keinen Raum finden konnten und nun ihr Daseinsrecht einfordern. Gönn dir daher am Wochenende die Zeit, dich mit dir selbst zu verbinden und dich zu sortieren. Gute Fragen, die du dir stellen kannst: Was fehlt mir? Was brauche ich, um für mich und nach meiner Definition ein gutes Leben zu leben? Mit wem verschwende ich meine Zeit und wo habe ich selbst noch (karmische) Schulden zu begleichen? Egal auf welcher Ebene ein Ungleichgewicht herrscht: Es rückt sich nur wieder gerade, wenn du es angehst.

Schütze

Auf der Suche nach Anerkennung und Lob verlieren Schützen gerade ihre Ziele aus den Augen. Doch höher, schneller, weiter sorgt aktuell viel mehr für Unzufriedenheit, als dass dieser Ehrgeiz dienlich ist. Die innere Stimme wird dabei gerade sehr gerne ignoriert oder einfach überhört. Kein Wunder, dass sie am Wochenende um so lauter schreit, wenn alles andere ein wenig zur Ruhe kommt. Damit sie auch wieder Ruhe gibt, heißt es nun: Hinhören. Eine Bestandsaufnahme dessen, was du gut kannst, worin du einzigartig bist und wo deine Talente liegen, hilft, den Blick wieder auf das Wesentliche zu richten. Fällt dir das schwer, frage Menschen, die dir Nahe stehen, was sie an dir schätzen. Auch Dankbarkeit zu praktizieren hilft dir am Wochenende, deine Mitte wiederzufinden. Aber auch, dich einfach mal selbst zu feiern!