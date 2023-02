Gut möglich, dass das kommende Wochenende für diese drei Sternzeichen nicht unbedingt einfach wird. Aber eins ist klar: Die ganze Arbeit wird sich lohnen.

Das Jahr nimmt seinen Lauf und es ist gut möglich, dass sich für so manches Tierkreiszeichen nun Themen offenbaren, die sie schon sehr lange mit sich herumtragen. Das Wochenende ist der perfekte Zeitpunkt, eben jene Pakete endlich anzugehen – auch wenn es vielleicht anstrengend werden könnte.

Fische

Frühjahrsputz bedeutet auch, dass wir uns von Mist trennen – und davon haben Fische eine Menge in ihrem Inneren angesammelt. Höchste Zeit also, sich von Ängsten zu lösen, ganz besonders den irrationalen. Denn mal ganz ehrlich: Wann haben die uns jemals geholfen? Es lohnt sich für Fische, an diesem Wochenende den Blick noch weiter schweifen zu lassen. Was ist denn mit den verstaubten Verhaltensmustern dort drüben in der Ecke? Braucht die noch jemand? Im mentalen Keller sammeln sich unbewusste Dinge, die wir lieber verdrängen würden. Das ist verständlich, doch ist es nur der vermeintlich einfachere Weg. Es wird Anstrengung kosten, sich diesen Themen zu stellen und sie werden sicherlich auch nicht innerhalb eines Tages – oder Wochenendes – aufgearbeitet sein. Aber die enorme Erleichterung, die unweigerlich folgen wird, wenn wir uns diesen Dingen stellen, ist es allemal wert.

Steinbock

Wer behauptet, dass Veränderungen immer negativ sein müssen? Der Steinbock beweist, wie schön es sein kann, wenn man Altes ablegt und sich dem Neuen zuwendet. Dann nämlich, wenn es dazu führt, dass wir unser volles Potenzial ausschöpfen und alte – teils ungesunde – Denkmuster durchbrechen können. Dieses Wochenende ist der perfekte Zeitpunkt, wichtige Entscheidungen zu treffen, die einen großen Einfluss auf verschiedene unserer Lebensbereiche haben. Das mag dem Steinbock, der gerne alles nach Plan hat, vielleicht etwas Angst machen, schließlich bedeutet Veränderung auch Ungewissheit. Doch diese Veränderungen stehen selten unter einem so guten Stern wie dieser Tage.

Schütze

Mit Konflikten ist es so eine Sache: Die wenigsten Menschen suchen sie aktiv, noch weniger sind dazu in der Lage, ihnen konstruktiv zu begegnen. Wie auch beim Tierkreiszeichen Fische sind dem Schützen so manche Konflikte unter dem Teppich gelandet. Spätestens jetzt sollte sich damit auseinandergesetzt und auf die Suche nach Kompromisslösungen begeben werden, denn der Februar hat noch so viel mehr zu bieten als vergangene Probleme und Streitigkeiten. Ohne die Last dieser unausgesprochenen Ärgernisse hat der Schütze nämlich gleich sehr viel mehr Energie für viel schönere Projekte wie beispielsweise eine Reise für dieses Jahr.

