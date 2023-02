von Mara Rehfisch Für diese drei Sternzeichen ist es quasi unmöglich, ein schlechtes Wochenende zu haben – im Gegenteil: Es erwartet sie eine geballte Ladung Liebe, Dankbarkeit und Glück.

Ein neuer Monat hat begonnen und mit ihm das erste Wochenende, welches drei der Tierkreiszeichen eine ganz besondere Zeit beschert.

Löwe

Der zweite Vollmond in diesem Jahr, und der steht im Sternzeichen des Löwen. Am 7. Februar macht er es allen Sternzeichen zugänglich, seine Energien für sich zu nutzen – eine ganz besondere Connection hat hingegen der Löwe selbst. Dir bietet der Vollmond die Chance, dich selbst zu verwirklichen, mehr noch: Er lädt dich ganz besonders dazu ein, mehr Vertrauen in die eigene Stärke zu entwickeln. Er versorgt dich mit genügend Motivation, nach den Dingen zu streben, die du für erfolgreich hältst. Wenn du dich darauf einlässt und der Mondenergie vertraust, führt sie dich instinktiv an die Orte, an denen du dein Selbstvertrauen stärken und mehr Mut für neue Herausforderungen finden kannst.

Waage

Wenn du zu den Waage-Geborenen gehörst, dann steht dir ein ganz besonderes Wochenende bevor. Die nächsten Tage laden dazu ein, den Moment zu genießen. Versuche, präsent zu sein und dich immer wieder in den Augenblick zu holen, sobald du merkst, dass deine Gedanken in die Vergangenheit oder in die Zukunft abschweifen. Wenn dir das gelingt, wirst du den Zauber der wertvollen Zeit erkennen und dein Herz wird sich mit Liebe füllen. Geh auf romantische Dates, verbring wertvolle Zeit mit deinen Freund:innen und deiner Familie. Nimm dir Zeit, um Dinge zu unternehmen, die dir Spaß machen – sei es ein entspannender Spaziergang, Sport oder einfach nur auf dem Sofa lümmeln.

Krebs

Dieses Wochenende bietet dem Sternzeichen Krebs eine wunderbare Gelegenheit, sich bewusst zu machen, für welche Dinge im Leben er:sie dankbar sein sollte. Dankbarkeit hat eine starke Wirkung: Sie kann uns helfen, uns selbst und andere zu schätzen, mehr Freude und Glück in unser Leben zu bringen und uns in schwierigen Zeiten durchhalten zu lassen.

Das ohnehin empfindsame Sternzeichen Krebs ist an diesem Wochenende besonders empfänglich – für jegliche Emotionen. Deshalb ist es wichtig, daran zu denken, nicht alles zu nah an sich ranzulassen und zu differenzieren: Was sind wirklich die eigenen Probleme und welche sind die der anderen. Der Reminder und Dankbarkeitsübungen können helfen, ein Gefühl des Glücks und der Zufriedenheit zu entwickeln und Kraft zu schöpfen für die Herausforderungen des täglichen Lebens.

Verwendete Quellen: solaris.de, BRIGITTE, astrology.com