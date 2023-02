Dieses Wochenende wird einige Sternzeichen vor Herausforderungen stellen, denn die Sterne stellen sie auf die Probe.

An manchen Tagen sind wir einfach nicht ganz auf der Höhe. Das kann an Energiemangel, schlechtem Wetter oder auch an einer anstrengenden Interaktion liegen. Doch manchmal ziehen uns auch die Sterne einen Strich durch die Rechnung.

Horoskop ab 3. Februar 2023: Für diese Sternzeichen läuft es leider nicht nach Plan

Am ersten Februarwochenende des Jahres sind drei Sternzeichen besonders von negativer Energie betroffen. Die einen müssen sich besonders anstrengend, um ihre Ziele erreichen zu können, während andere aufpassen, bei ihren Mitmenschen nicht ins Fettnäpfchen zu treten. Um welche es sich handelt, verraten wir im Video.

