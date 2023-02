© Who is Danny

Wieder ein Wochenende mehr, das uns richtig Frühling bringt und drei der insgesamt zwölf Tierkreiszeichen spielen die kommenden Tage auch besonders in die astrologischen Karten.

Das vorletzte Wochenende im kürzesten Monat des Jahres steht bevor und hält für drei der Sternzeichen besondere Planetenkonstellationen bereit, die Kreativität, Antrieb und viele Gefühle versprechen.

Wassermann

Wassermänner haben die nächsten Tage die besten Grundvoraussetzungen, um ein großartiges Wochenende zu erleben. Grund dafür sind die Planeten Merkur und Saturn, die beide derzeit im in diesem Tierkreiszeichen verweilen und für ein astrologisches Zusammenspiel der Extraklasse sorgen. Der Merkur gibt dir den nötigen Drive, den du brauchst, um deinen sehnlichsten Wünschen nachzugehen und sie in die Tat umzusetzen. Die nötige Disziplin und das Durchhaltevermögen liefern dir der Saturn, du musst also nur noch die nötige Motivation an den Tag legen, die Dinge anzupacken.

Zwilling

Hey Zwilling, wir haben eine hervorragende Nachricht für dich. Der Planet des Antriebs, der Mars, steht aktuell in deinem Sternzeichen und unterstützt dich am Wochenende, wenn es um deinen Energiefluss geht. Jetzt ist also der perfekte Moment, neue Zukunftspläne zu schmieden, deine vier Wände zu entrümpeln oder alte Dinge neu aufflammen zu lassen. Nutz die energetische Kraft, gib dir einen Ruck und belohn dich im Anschluss mit Dingen, die dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Fische

Die Venus steht aktuell in den Fischen und beschert dem Sternzeichen am Wochenende genügend Raum für Frieden und Harmonie. Es kann sein, dass du deine Gefühle jetzt intensiver wahrnimmst als sonst und sich deine Empfindungen verstärken. Möglicherweise bist du emotionaler und wirst als leidenschaftlicher wahrgenommen. Nutze den Zugang zu dir und deinen Mitmenschen und versuche vielleicht, unausgesprochene Gedanken zu verbalisieren und somit mögliche Konflikte aus der Welt zu schaffen. Es kann sehr gut sein, dass sich dadurch bestehende Verbindungen intensivieren.

verwendete Quellen: BRIGITTE.de, solaris.com