Das Wochenende vom 11. bis zum 13. August steht ganz im Zeichen der Perseiden. Welche Sternzeichen besonders schöne Tage zu erwarten haben, liest du hier.

Am Wochenende vom 11. bis 13. August erreichen wir nicht nur den Höhepunkt der Perseiden, des Meteorstroms aus den Trümmerteilchen des Kometen Swift Tuttle. Wir erleben außerdem ein Comeback des Sommers: Kein Regen und Temperaturen über 20 Grad sind die Wetteraussichten für weite Teile Deutschlands. Im Zusammenspiel mit dem auf den Neumond zugehenden Mond sind das beste Voraussetzungen, um nach Sternschnuppen Ausschau zu halten und das Leben zu feiern.

Ein besonderes Fest stellen die Sterne dieser Tage folgenden Sternzeichen in Aussicht.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben ab dem 11. August das schönste Wochenende

Löwe

Für Löwen verläuft das Wochenende voll und ganz nach ihren Wünschen – was eventuell aber damit zusammenhängt, dass sie zurzeit klug und aufmerksam wünschen. Du verspürst eine tiefe Zufriedenheit und Dankbarkeit, nimmst das Leben uneingeschränkt an und siehst auch in Unannehmlichkeiten und Hindernissen einen unbedingten Wert. Kein Wunder, dass das Universum so eine Einstellung mit positiven, bestärkenden Energien bedenkt.

Jungfrau

Jungfrauen können sich an diesem Wochenende besonders gut entspannen – und Entspannung ist jetzt auch genau das, was ihre Energiespeicher am besten wieder füllt. Du bist zwar stets bereit für Unternehmungen und gut durchgeplante Tage, doch nun genießt du es, mit dem Flow zu gehen und dich auf das einzulassen, was sich spontan ergibt. Vielleicht kannst du aus dieser Erfahrung eine Lektion für dich ziehen: Es muss nicht immer alles seine Ordnung haben, um richtig zu sein? Oder so ähnlich.

Skorpion

Skorpione fühlen sich am Wochenende frei und leicht. Du hast das Gefühl, alles tun zu können, was du möchtest, und dein Leben so zu gestalten, wie du es dir wünschst. Hat das nur etwas mit deiner aktuellen Situation zu tun? Oder könnte es in Wahrheit jederzeit so sein? Das kannst du vielleicht bei Gelegenheit später noch einmal klären. Für den Moment heißt es erst mal: Leben und genießen.

Verwendete Quellen: BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop, astromedizin.info