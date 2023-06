Wochenendhoroskop ab 16.Juni: 3 Sternzeichen haben jetzt die schönste Zeit überhaupt

Das dritte Wochenende im Juni steht einerseits im Zeichen des Neumonds, andererseits dominieren die gleichen Einflüsse wie an den vergangenen Wochenenden: Sommer, Sonne, Lebenslust.

Mit dem Zwillinge-Neumond am Sonntag beginnt ein neuer Mondkreislauf. In wenigen Tagen erreichen wir die Sommersonnenwende. Mars und Venus befeuern uns mit Löwe-Energie und Merkur kühlt unseren Kopf mit der Kraft des Luftzeichens Zwillinge. Die Voraussetzungen, dass das anstehende Wochenende eines der schönsten dieses Jahres wird, sind äußerst günstig. Folgende Sternzeichen haben laut Horoskop besonders gute Chancen auf ein paar wundervolle Tage.

Horoskop: 3 Sternzeichen können sich besonders auf das Wochenende freuen

Fische

Fischen bekommt es jetzt an ihren freien Tagen gut, ihre Routine zu durchbrechen und ihr Leben mit etwas Abwechslung und Impulsivität durcheinander zu bringen – im positiven Sinne. Zu erleben, wie schön es sein kann, die Dinge anders zu machen und die Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen, vermittelt dir nun sehr viel Freude, Vertrauen und Gelassenheit. Deine Mitmenschen können dich inspirieren und es dir erleichtern, aus deinen gewohnten Bahnen auszuscheren. Allerdings sollten es die richtigen Personen sein – wer dich überfordert und keine Rücksicht nehmen kann, tut dir und sich selbst keinen Gefallen.

Löwe

Löwen fühlen sich an diesem Wochenende besonders gelöst und entspannt – und das völlig zu recht. Du hast in den vergangenen Tagen sehr viel zustande gebracht, auf das du stolz sein kannst. Du hast dich auf das konzentriert, was wirklich wichtig war und bist in den entscheidenden Bereichen ein gutes Stück vorangekommen. Umso mehr kannst du die anstehenden Tage genießen und dich fallenlassen. Umgibst du dich mit Menschen, die dir gut tun, hilft dir das jetzt ganz besonders dabei, abzuschalten und deine Energiereserven wieder aufzufüllen.

Jungfrau

Jungfrauen rät das Universum, an diesem Wochenende etwas Besonderes zu unternehmen, das sie in erster Linie für sich selbst tun. Wonach sehnst du dich zurzeit? Welches Bedürfnis ist gerade besonders stark? Jetzt ist der Moment, in dem du dir erfüllen kannst, was du dir wünschst, auch wenn du dafür deine Pläne vielleicht kurzfristig ändern musst. Vertraust du dem Universum, wirst du schnell zu spüren bekommen, welcher Sinn dahintersteckt.

Verwendete Quellen: astromedizin.info, BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop