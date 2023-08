Am Wochenende verzeichnen wir vorwiegend beruhigende Einflüsse aus unserem Universum. Welche Sternzeichen in dieser Ruhe die Fülle und den Reichtum des Lebens spüren, liest du hier.

Der Einfluss der Perseiden klingt langsam ab, die Sonne bewegt sich an den Rand des Löwen Richtung Jungfrau, der Mond beginnt gemächlich Anlauf für den Blue Moon am Monatsende zu nehmen und die Energieströme der übrigen Gestirne fließen unauffällig und stabil. Das Wochenende von dem 18. bis zum 20. August steht unter ruhigen Sternen – zumindest verhältnismäßig ruhig für den diesjährigen Astro-Supermonat.

Die galaktischen Energien passen gut mit den irdischen Verhältnissen in Nord- und Mitteleuropa zusammen: Laut Vorhersagen erwarten uns spätsommerlich schöne, warme Tage, die dazu einladen, draußen zu sitzen – ruhig zu bleiben, wenn Wespen auftauchen – und die Welt auf sich wirken zu lassen.

Folgende Sternzeichen können laut Horoskop in dieser Atmosphäre besonders gut entspannen und die Schönheit des Lebens in sich und um sich herum spüren.

Horoskop: Diese Sternzeichen fühlen sich am Wochenende besonders erfüllt

Wassermann

Wassermänner spüren an diesem Wochenende besonders deutlich, dass sie einen Platz in dieser Welt haben und gebraucht werden. Das besonders Schöne daran: Jetzt bereitet dir das keine Angst, löst keinerlei Selbstzweifel und Druckgefühle in dir aus. Du weißt, dass du nichts tun musst, um deine Aufgabe zu erfüllen, außer du selbst zu sein. Und wenn es eines gibt, von dem du überzeugt bist, es zu können, ist es das.

Widder

Widder fühlen sich an diesem Wochenende energiegeladen, motiviert und belastbar – dabei jedoch kein bisschen getrieben oder unruhig. Du spürst deine innere Kraft, doch erkennst zugleich, dass sie nicht zügellos nach außen drängt, sondern dir für den Moment und Anlass zur Verfügung steht, zu dem du sie brauchen wirst. Das schenkt dir eine ungemeine Ausgeglichenheit und Sicherheit.

Löwe

Löwen empfinden jetzt besonders intensiv und eindringlich, dass sie alles besitzen, was sie zum Leben brauchen – und zwar zu einem glücklichen Leben. Du weißt, was dir wichtig ist und was dir stets und für alle Zeiten Halt geben wird. Du verspürst eine tiefe Liebe, fühlst dich verbunden mit dem Universum und vertraust auf das Unerklärliche. Vielleicht kannst du dieses Gefühl nicht ständig in dir finden und dich ergreifen lassen. Doch es überhaupt zu kennen, ist gewissermaßen schon mehr als genug.

Verwendete Quellen: astromedizin.info, BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop