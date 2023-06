Das erste Wochenende im Juni wird insbesondere von dem Schütze-Vollmond am Sonntag geprägt. Drei Sternzeichen können sich laut Horoskop auf ein paar wundervolle Tage freuen.

Für Menschen, denen am ersten Juni-Wochenende zum Ausruhen und ausgiebigen Mittagsschläfchen zumute ist, stehen die Sterne nun nicht unbedingt günstig: Vor allem der Vollmond am Sonntag, der sich im Feuerzeichen Schütze abspielt, fördert unsere Unternehmungslust und weckt das Bedürfnis, etwas zu erleben. Zudem strahlt die Sonne nach wie vor Zwillinge-Energie auf uns herab – Lebensfreude, Neugier und eine gewisse Leichtigkeit liegen jetzt in der Luft. Kurz und gut: Dieses Wochenende bietet sich dazu an, etwas zu unternehmen, und wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Irgendetwas zu tun, das üblicherweise nicht auf dem Wochenendplan steht, kann jetzt einen überraschend positiven, erfüllenden Effekt haben – und im Zweifel die Energiespeicher besser auffüllen als ein Mittagsschlaf.

Folgende Sternzeichen können sich laut Horoskop auf ein besonders schönes Wochenende einstellen und die gegebenen astrologischen Voraussetzungen prima für sich nutzen.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben ein außergewöhnlich schönes Wochenende

Steinbock

Steinböcke unterstützt der Schütze-Vollmond dabei, sich zu entspannen und die Dinge weniger schwer und ernst zu nehmen als üblich. Deine Pflichten und Aufgaben gehst du jetzt eher pragmatisch an als perfektionistisch: Du erledigst so gut wie nötig, was sein muss, machst aber nicht mehr. Dadurch bleibt dir genug Energie, um Dinge zu tun, die dir Freude bereiten und dich motivieren. Tatsächlich wirst du feststellen, dass diese für dich untypische Strategie großartige Ergebnisse liefern kann – ob du darüber nachdenken möchtest, sie häufiger anzuwenden?

Fische

Fische sind an diesem Wochenende überaus produktiv und kreativ. Ob anregende Gespräche, deine Mahlzeiten, Ausflüge, Verabredungen, Sport oder sonstige Freizeitbeschäftigungen, allem, was du jetzt tust, begegnest du mit originellen Ideen und einem höchst wachen, angeregten Geist. Nun an einen Menschen zu geraten, der für außergewöhnliche Gedanken empfänglich ist, wäre das Beste, was dir passieren könnte. Fällt dir da zufällig spontan eine Person ein, die du dieses Wochenende treffen könntest?

Schütze

Obwohl im Winter geboren, blühen Schützen im Sommer in der Regel besonders auf. Das viele Tageslicht, die positive Stimmung, die Freiheit, jederzeit leicht bekleidet aufs Rad steigen und überall hinfahren zu können – all das macht das Feuerzeichen noch fröhlicher und energiegeladener, als es ohnehin schon ist. Der Erdbeermond in deinem Zeichen stärkt nun dein Selbstvertrauen und erleichtert es dir, dich und dein Leben zu genießen. Ob du dich jetzt mit Freund:innen auf einen Drink triffst, deine Wohnung oder deinen Garten gestaltest oder einen schönen Ort besuchst, den du lediglich auf dich wirken lässt: Dein Wochenende wird sich wie ein Geschenk für dich anfühlen. Und du wirst erkennen, dass das nicht nur an deinem Wochenende liegt – sondern an deinem Leben.

Verwendete Quellen: astromedizin.info, mondrausch.com, BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop