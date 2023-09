Am Wochenende beginnt offiziell der Herbst. Drei Sternzeichen starten besonders glücklich in die gemütliche Jahreszeit.

Zwei Mal im Jahr, im März und im September, ist Tag-und-Nacht-Gleiche. Zu diesen Zeitpunkten sind Tag und Nacht genau gleich lang – also 12 Stunden Tag und 12 Stunden Nacht – und markieren dadurch die Übergänge von Winter zu Frühling im März und im September von Sommer zu Herbst. Dieses Jahr fällt das astronomische Ereignis auf den 23. September und leitet so die kühlere Jahreszeit ein. Gleichzeitig steht uns ein Zeichenwechsel bevor, denn die Sonne wandert von der strukturierten Jungfrau in die schönheitsliebende, geistreiche Waage, wovon alle Sternzeichen in den kommenden Wochen profitieren werden.

Einige Sternzeichen starten laut Horoskop besonders energiegeladen in den Herbst und dürfen sich auf ein schönes Wochenende ab dem 22.9. freuen.

Drei Sternzeichen haben ab dem 22.9. das beste Wochenende

Zwilling

Während die einen dem Sommer hinterhertrauern, dürfen sich vor allem Zwillinge auf den Herbstbeginn freuen, denn der hält angenehme Wochen für das Sternzeichen bereit. Zwillinge fühlen sich kraftvoll und stecken andere mit ihrer Energie an. Du sprudelst vor Ideen und Unternehmungslust – keine Spur von schlechter Laune und Müdigkeit. Vielleicht liegt es aber auch an der Liebe, denn da läuft es wie am Schnürchen, und das Universum schenkt dir eine rosarote Brille und eine ganze Schar Schmetterlinge on top.

Skorpion

Einiges hast du in letzter Zeit vor dir hergeschoben, weil dir einfach die Energie und der Antrieb gefehlt haben? Dann kommt der Energieschub am Wochenende gerade zur rechten Zeit. Während andere sich vielleicht langsam zu Hause einmuckeln und sich auf den Herbst vorbereiten, blühen Skorpione richtig auf, packen an und lassen Altes hinter sich. Du bist bereit für neue Abenteuer und traust dich sogar auf ungewohntes Terrain, hast große Lust, dich auszuprobieren und ganz neue Seiten an dir zu entdecken. Es mangelt dir weder an Einfällen noch an der nötigen Motivation. Deine Power ist beneidenswert.

Wassermann

Wenn die Sonne am Samstag in die Waage wandert, wird es endlich wieder ruhiger im Leben des Wassermanns, das in den letzten Wochen den einen oder anderen stärkeren Wellengang aushalten musste. Die Sonne bietet dir jetzt neue Möglichkeiten und Chancen, die du mutig annimmst. Mit von der Partie: Menschen, die dich unterstützen und deren Wert du jetzt noch mal klarer erkennen kannst. Genieße ihre Gegenwart und freu dich auf das, was da an Veränderungen auf dich wartet.

Verwendete Quelle: Brigitte-Horoskop