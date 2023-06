Das Wochenende bringt allen Sternzeichen endlich viel überfällige Erholung und Entspannung – drei von ihnen lernen sich dabei von einer völlig neuen Seite kennen.

Das letzte Juni-Wochenende kündigt sich an und wird vor allem von vielen beruhigenden Energien und Einflüssen geprägt. Diese Ruhe ist nicht selbstverständlich, denn aus astrologischer Sicht betrachtet ist ganz schön viel los am Himmel: Der Mond nimmt absteigend allmählich zu und befindet sich hauptsächlich im Sternzeichen Jungfrau und auch die Sonne strahlt nun unsere emotionale Seite im Krebs-Zeichen an. Und Merkur? Der verbringt seine letzten Tage im Zwillinge-Zeichen, bevor er in der nächsten Woche dem Krebs-Zeichen folgt. Das alles bleibt natürlich nicht ohne Folgen für alle Sternzeichen, die von den vielen unterschiedlichen Einflüssen ganz unterschiedlich beflügelt, inspiriert und unterstützt werden. Vor allem drei von ihnen werden jetzt dabei ganz besonders stark beeinflusst.

Wochenendhoroskop ab 23.6.2023: 3 Sternzeichen erleben Genuss und Entspannung pur

Was alles heißt das konkret für unser Wochenende und speziell für die drei Sternzeichen, die eine besondere Unterstützung genießen? Vor allem sehr schöne Entwicklungen: Lustig-leichte Begegnungen stehen uns bevor, die aber auch häufig in tiefgründige Gespräche übergehen. Mars versorgt uns weiterhin mit Feuer und Leidenschaft aus dem Löwen, was für so manche prickelnde Begegnung sorgen kann. Vor allem aber dominiert eine entspannte Stimmung, die uns alle mit Leichtigkeit und Freude durchs Wochenende trägt. Gerade diejenigen von uns, die im Alltag alle Probleme mit viel Fleiß und Disziplin anpacken, besinnen sich darauf zurück, dass auch Spaß und Erholung wichtig für sie sind: Nur mit einem Leben in Balance können sie auch weiterhin so gut funktionieren, wie sie es gewohnt sind. Im Video seht ihr, welche drei Sternzeichen dieses Wochenende am meisten von dieser neuen Erfahrung profitieren und die freien Tage mit Leib und Seele genießen können.