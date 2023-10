Wochenendhoroskop ab 6.10.: 3 Sternzeichen freuen sich auf ein prickelndes Wochenende

Welche Sternzeichen sich auf ein Wochenende voller Liebe freuen dürfen und wer sich vielleicht neu verliebt, wieder in den Partner oder in sich selbst, das liest du hier.

Bereits am 5.Oktober wechselt Planet Merkur, der Herrscher über unseren Verstand und die Kommunikation von der strebsamen Jungfrau in die ausgeglichene Waage. Dort bleibt er bis zum 22.Oktober, wo er in das Wasserzeichen Skorpion wechselt. Und das sorgt dafür, dass sich jetzt alle Sternzeichen auf Tage voller Harmonie und Kreativität freuen können.

Vor allem auf Beziehungen hat diese Konstellation besonderen Einfluss. Es herrscht eine friedliche, zufriedene Stimmung und sollte es welche geben, können Konflikte schnell aus der Welt geschafft werden. Für die Romantik ist Venus im Einsatz. Denn nicht nur Paare dürfen sich freuen, sondern auch Singles. Flirten steht nämlich ganz oben auf deiner To-Do-Liste für das kommende Wochenende. Ein perfekter Startschuss für die nächsten zwei Wochen mit Merkur in der Waage.

Welche Sternzeichen sich auf ein prickelndes Wochenende freuen dürfen und wer sich vielleicht neu verliebt, wieder in den Partner und endlich in sich selbst, das liest du hier:

3 Sternzeichen dürfen sich ab dem 6.10. auf ein Liebeswochenende freuen

Zwilling

Liebesgöttin Venus ist am Wochenende für Zwillinge im Einsatz. Das bedeutet natürlich für alle Singles: Es könnte sich eine kleine oder sogar große Romanze anbahnen. Paare genießen die Zweisamkeit ganz besonders. Doch auch fernab von der ganz großen Liebe, sorgt Venus für Inspiration, tolle Begegnungen und lenkt deinen Fokus auf Menschen, die dir guttun. Du konzentrierst dich wieder mehr auf das kleine Glück im Alltag, bist dankbar für das, was du hast, bist ganz bei dir und stolz auf alles, was du bisher gemeistert hast. Selbstliebe kannst du! Und mit deiner guten Laune steckst du alle anderen an. Auf so ein Wochenende kann man sich nur freuen.

Schütze

Schützen dürfen das Wochenende durch die rosarote Brille genießen. Venus und Mars sorgen für Schmetterlinge im Bauch und ein wunderbar erfülltes Liebesleben. Dein:e Partner:in liest dir jeden Wunsch von den Augen ab. Du fühlst dich wohl und geborgen und lässt dich von der harmonische Waage-Energie einhüllen. Aber auch für Singles stehen die Sterne günstig. Mit deiner positiven Ausstrahlung gelingt es dir, andere anzustecken und du lenkst die volle Aufmerksamkeit auf dich. Wer weiß, wen du damit am Wochenende in deinen Bann ziehst...

Wassermann

Wassermänner dürfen sich am Wochenende auf eine Überraschung freuen, die es prickeln lässt. Während Singles womöglich spannenden Bekanntschaften begegnen – darunter vielleicht auch jemand, in den du dich Hals über Kopf verlieben könntest – fokussieren sich vergebene Wassermänner vor allem auf die Menschen, die ihnen am meisten bedeuten. Die Gesellschaft von Freund:innen und Familie schenkt dir Ruhe, Geborgenheit und neue Kraft für die kommende Woche. Doch nicht nur das, du selbst fühlst dich ausgeglichen und wohl in deiner Haut und das spüren auch die anderen.