3 Sternzeichen haben am Wochenende am meisten Glück

Wochenendhoroskop ab 7.7.2023 3 Sternzeichen haben am Wochenende am meisten Glück

Das zweite Juli-Wochenende bringt den Sternzeichen pure Hochsommerstimmung – und dreien von ihnen ganz besonders schöne Glücks-Momente.

Klar, wir alle freuen uns aufs Wochenende, aber für manche Sternzeichen wird es ab dem 7. Juli 2023 besonders fantastisch: Während die Sterne für einige von uns etwas aus der Reihe tanzen, scheinen sie für diese drei Sternzeichen im perfekten Gleichklang zu schwingen und pures Glück zu versprühen.

Ob es die Magie der Sommertage ist oder die Sterne, die eine besondere Konstellation einnehmen - diese drei Sternzeichen dürfen sich auf ein Wochenende voller Überraschungen und Freude freuen. Von neuen Kontakten und gemeinsamen Überraschungen bis hin zu unerwarteten Erfolgserlebnissen wird es für diese Sternzeichen ein Wochenende, an das sie später gerne zurückblicken werden. Schaut euch im Video an, was die Sterne für diese glücklichen Zeichen bereithalten und wie sie das Beste aus diesen Tagen herausholen können.