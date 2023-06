Das Wochenende stellt drei Sternzeichen vor ganz besondere Herausforderungen – die ihnen aber neue Klarheit, Energie und viel Rückenwind verschaffen.

Endlich Wochenende, Erholung und Entspannung? Von wegen: Jetzt findet der rückläufige Pluto seinen Weg in den Steinbock, was aus astrologischer Sicht viele Effekte mit sich bringt, die nicht immer angenehm sind. Diese Verschiebung kann für viele Sternzeichen zu so mancher Herausforderung führen – doch Zwergplanet Pluto hilft ihnen dabei, zu erkennen, wie sie diese bewältigen können.

Wochenendhoroskop ab 9.6.2023: 3 Sternzeichen wachsen jetzt an ihren Aufgaben

Unterstützung für diesen Transformationsprozess erhalten sie dabei auch von von Merkur, der ebenfalls am Sonntag in sein Heimatzeichen, die Zwillinge, wechselt. Dort fühlt er sich wohl und schenkt uns allen eine große Portion Optimismus, frische Ideen und neue Visionen. Diese positiven Denkmuster wirken sich auch auf die besonders geforderten Sternzeichen positiv aus und ermöglichen es ihnen, neue Möglichkeiten zu entdecken und voranzukommen. Das Wochenende wird nicht unbedingt einfach für sie werden – doch sie alle gehen hinterher gestärkt und mit viel Rückenwind in die kommende Woche.