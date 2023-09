Wochenendhoroskop ab dem 29.9.2023: Drei Sternzeichen haben aufregende Tage vor sich

Mit dem Vollmond geht es in ein energiegeladenes Wochenende. Welche Sternzeichen besonders gut in den Oktober starten, liest du hier.

Am Freitag, den 29.9.2023 erleben wir den letzten Supermond für dieses Jahr. Dieses Mal steht er im feurigen Widder und umhüllt alle Sternzeichen mit seiner ganz besonderen Energie. Denn dieser Vollmond, der auch Erntemond genannt wird, ist der Erde näher und erscheint daher auch besonders groß. Kein Wunder also, dass wir auch seine Energien noch intensiver als ohnehin schon zu spüren bekommen.

Und die sorgen nochmal für einen richtigen Motivationsschub am Wochenende, bevor wir es uns bei Tee und Kerzenschein gemütlich machen und in den Herbstmodus übergehen. Vorher darf noch einmal im Innen und Außen ausgemistet werden, Bilanz gezogen und vor allem auf die Wünsche und Pläne für dieses Jahr geschaut werden. Alles, was noch angestoßen werden sollte, dürfen wir jetzt aktiv in die richtigen Bahnen lenken.

Vor allem drei Sternzeichen starten am Wochenende mit großer Unterstützung aus dem Universum in den Oktober.

Drei Sternzeichen haben laut Horoskop ein hervorragendes Wochenende ab dem 29.09.

Zwilling

Sonne, Mars und Venus stärken dem Zwilling aktuell den Rücken. Während die Sonne dich optimistisch und gut gelaunt ins Wochenende schickt, sorgen Venus und Mars für frischen Wind in deinem Liebesleben. Es prickelt endlich wieder und du fühlst dich geliebt und wohl. Natürlich profitieren Zwillinge von der kraftvollen Energie des Supermondes am 29. September. Du packst Dinge an, die schon länger auf deine Aufmerksamkeit warten, stellst dich mutig neuen Herausforderungen und gehst gestärkt und selbstbewusst in den Oktober. Endlich zahlt sich dein Engagement aus und du wirst auf allen Ebenen belohnt.

Schütze

Ehrgeizig, optimistisch und empathisch – Schütze-Eigenschaften, die aktuell ganz besonders zum Tragen kommen. Deine positive Energie öffnet dir neue Türen, denn das, was du ausstrahlst, bekommst du am Wochenende auch zurück. Der Vollmond schenkt dir außerdem eine ganz besondere Ausstrahlung. Du ruhst in dir und fühlst dich ganz im Einklang mit dir selbst. Spontane Entscheidungen am Wochenende und eine Extraportion Mut könnten für die ein oder andere schöne Überraschung sorgen. Jetzt – mit der Energie des Widder-Vollmondes – ist auch der richtige Zeitpunkt, um Dinge anzuschieben, die schon länger schlummern und bei denen vielleicht das Quäntchen Mut bislang gefehlt hat.

Fische

Fische dürfen sich auf ein energiegeladenes Wochenende freuen, denn der feurige Vollmond im Widder wirkt auf sie wie ein positiver Antreiber. Voller Tatendrang startest du in die letzten September-Tage und bist kaum zu bremsen. Die Mondenergie fördert dein Glück, wirkt positiv auf deine Gesundheit und stärkt dich mental. Nimm ruhig nochmal deine Wünsche und Pläne in den Blick und schau dir an, was du gern noch in diesem Jahr erreichen möchtest. Bereit, um aktiv zu werden, bist du allemal.