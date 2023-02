von Sophia Kühle Neue Woche, neuer Wandel. Entscheidungen treffen kann herausfordernd sein. Diese drei Sternzeichen können aber unbesorgt sein, denn: die Sterne schenken ihnen Kraft, Entschlossenheit und eine Menge Selbstbewusstsein.

Der vergangene Vollmond hielt für alle Sternzeichen eine sehr spezielle Energie und viel Selbstbewusstsein bereit. Der Vollmond ist zwar vorbei, aber 3 Sternzeichen profitieren diese Woche noch besonders von der Energie und sollten sich primär auf die Entwicklung ihres Inneren und die Entfaltung ihrer Persönlichkeit konzentrieren. Dem persönlichen Wachstum und der individuellen Stärke sind keine Grenzen gesetzt.

Steinbock

Du gehörst zu den Steinbock-Geborenen? Das bedeutet Mut zur Veränderung! Alles, was du diese Woche anfasst, wird zu Gold. Im Beruf überzeugst du mit Kreativität und Stressresistenz, was dir auch im Privaten zugutekommt. Aufgrund deiner ausgeglichenen Art trägst du besonders viel Empathie nach außen, was auch deine persönliche Neugestaltung beeinflusst. Nutze die Energien, die die Sterne dir zur Verfügung stellen, um einen positiven Wandel zu vollziehen.

Wassermann

Wenn du zum Sternzeichen Wassermann gehörst, solltest du anfangen, an dich selbst zu glauben und deinen Entscheidungen zu vertrauen. Wenn du tief in dich hinein hörst, weißt du, wozu du fähig bist und wie du diese Fähigkeiten am besten nach Außen trägst. Manchmal ist es besser, sich nicht mit Gedanken an die Vergangenheit aufzuhalten, über die Zukunft nachzugrübeln oder bei der Vorstellung an den Weg dorthin zu verzweifeln. Besonders diese Woche zeigen dir die Sterne, dass du und dein Inneres das Wichtigste sind.

Zwillinge

Dank des Planeten Mars ist diese Woche die Woche der Zwillinge. Die Skepsis ist vorbei. Wenn du ein Zwilling bist, verhelfen dir die Sterne bei der nahezu perfekten Umsetzung von Plänen, die einst als unvorstellbar galten. Du bist kraftvoll, energiegeladen und spontan. Das ist deine Chance: Greife zu der verstaubten Liste deiner Träume und geh den ersten Schritt in Richtung Umsetzung.

verwendete Quellen: BRIGITTE, astrowoche.de, astro.com